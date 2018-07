El negociador de la UE diu que el Brexit no canviarà el mercat únic

El negociador cap de la Unió Europea per a la sortida del Regne Unit del bloc comunitari, Michel Barnier, va advertir aquest divendres al Govern britànic que «no hi haurà danys al mercat únic» ni un «desmantellament» d'aquest després del Brexit, el dia en què el gabinet de la primera ministra, Theresa May, es reunia a Chequers per acordar una proposta sobre la relació futura entre Londres i Brussel·les.

«El Regne Unit abandonarà el mercat únic, i coneixen les regles. No estem disposats a desmantellar les normes comunes perquè un estat membre se'n vagi», ha assegurat Barnier en un acte a l'ambaixada irlandesa, davant la UE, a Brussel·les.



Frontera irlandesa

Sobre el pla de contingència proposat per Brussel·les per evitar el retorn a una frontera dura a l'illa d'Irlanda després del Brexit, un dels principals obstacles per a l'avanç de les negociacions, Barnier, ha demanat «desdramatitzar» la solució de la UE i ha insistit que no està reclamant «una nova frontera entre Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit», cosa que May ja va qualificar com a «inacceptable».

«Ens caldrà aclarir com i on s'han de produir els controls», va dir Barnier, els quals serien únicament «controls tècnics de béns» en ports i aeroports de l'Úlster «per protegir la integritat del mercat únic», ha aclarit el francès, que ha recalcat que el seu equip «està treballant en totes les possibilitats per desdramatitzar i simplificar» aquestes revisions.