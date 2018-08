Sánchez i Merkel reforcen l'eix antixenòfob a la Unió Europea

n Un dels acords més importants del cap de setmana de treball que han mantingut el president del Govern, Pedro Sánchez, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha estat reforçar l'eix antiracista dins de la Unió Europea (UE) que formen Alemanya, França, Portugal i Espanya, davant la resta dels països del continent que estan apostant per polítiques restrictives amb l'arribada d'immigrants. En aquest sentit, no es van voler quedar en simples gestos i van decidir posar sobre la taula xifres concretes, com els 130 milions d'euros –la majoria aportats per Alemanya– que es destinaran al Marroc per ajudar-lo a controlar la pressió migratòria sobre el sud d'Espanya.

La visita de Merkel va tenir ahir un caire més turístic, ja que la visita al felí més amenaçat del món, el linx ibèric, va estar a l'agenda de la cancellera alemanya. Sánchez i Merkel van recórrer les instal·lacions del centre de criança en captivitat d'El Acebuche, pioner en el Programa de Conservació del Linx Ibèric, on va néixer la primera ventrada d'aquesta espècie en captivitat el 28 de març del 2005. Durant la seva visita, els mandataris van poder veure, a través de les càmeres de vigilància, animals rescatats d'un centre de criança de Portugal que es van traslladar a Espanya per protegir-los d'un incendi.

Per la seva part, el diputat adjunt de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, César Zafra, va assegurar ahir que espera que de la reunió entre Sánchez i Merkel sorgeixi «alguna cosa clara i no una foto més de Sánchez en què fa veure que és un bon president». Zafra va assenyalar que «la resposta per poder gestionar la immigració ha de ser una resposta conjunta de la Unió Europea», ja que «això no ho pot fer un país sol».