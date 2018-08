La Comissió de la Dignitat considera una «gran operació de màrqueting» l'exhumació de Franco

La Comissió de la Dignitat considera insuficient el pas que aquest divendres ha fet el Consell de Ministres aprovat un reial decret-llei que modifica la Llei de memòria històrica i que permetrà exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos. El seu coordinador, Josep Cruanyes, creu que es tracta d'una "gran operació de màrqueting" i reclama una estratègia global de "reparació de les víctimes del franquisme".

Entre la llista de peticions que fan, hi ha que les famílies dels republicans que hi ha enterrats al monument puguin recuperar les seves restes, que s'anul·lin els processos franquistes que es van fer a tot l'estat espanyol o que es restitueixin els patrimonis "espoliats". Cruanyes també diu que el Valle de los Caídos no té cap sentit actualment i que o bé hauria de desaparèixer o bé s'hauria de convertir en un centre d'interpretació on s'expliqués la repressió franquista i els treballs forçats dels milers de persones que van haver-hi de treballar per aixecar-lo.