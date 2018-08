Sánchez reuneix els seus ministres per traçar una agenda política a llarg termini

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va instar ahir els seus ministres a crear un projecte que aspiri a «transcendir» la legislatura amb una «potent» agenda de canvi «europeista i sostenible». Sánchez es va reunir ahir amb els seus ministres a la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo) per traçar l'estratègia política de cara al nou curs polític «i per reflexionar sobre el projecte d'Espanya per a l'any 2030», segons va informar la Moncloa en un comunicat.

El Govern va assenyalar que defensa un impuls transformador per construir un país «més just i solidari, igualitari i feminista».

El president espanyol va reunir el seu gabinet per analitzar d'una manera més distesa els desafiaments a què s'ha d'afrontar Espanya i fer-ho «amb una mirada llarga», allunyada del curt termini que sovint condiciona l'activitat del Govern.

El president Sánchez va arribar poc abans de les 10 del matí en helicòpter a la finca, mentre que els ministres van anar arribant d'un en un en cotxes oficials. La primera a arribar a la finca va ser la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes Maroto. El ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, va ser l'últim a aparèixer. Aquesta jornada de convivència va tenir lloc dos dies abans que Sánchez emprengui una gira iberoamericana que el portarà la setmana que ve a Xile, Bolívia, Colòmbia i Costa Rica.

D'altra banda, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va destacar ahir que Sánchez té el «compromís i sensibilitat» que no va tenir el seu antecessor en el càrrec, el popular Mariano Rajoy.