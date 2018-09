Arrimadas retreu al PP i el PSOE que entrin en el «marc mental separatista»

La presidenta de Cs a Catalu-nya, Inés Arrimadas, va exigir ahir a PP i PSOE que rectifiquin i no entrin en el «marc mental separatista» amb la polèmica dels llaços grocs. «Sánchez i Casado estan descol·locats i no són conscients del patiment dels constitucionalistes a Catalunya», va etzibar Arrimadas. «No permetrem, per tant, que ara es dediquin criticar i atacar els demòcrates que estan defensant un espai públic neutral per a tothom», va afirmar Arrimadas. «Els que trenquen la convivència són els que han inundat els carrers de símbols polítics», va assegurar.