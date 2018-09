Moren cinc persones i 16 queden ferides en un accident d'autocar a Avilés

n Un autobús va impactar frontalment contra un pilar d'un viaducte a l'autovia d'Avilés, sentit Oviedo, a l'alçada d'unes obres d'accés a un polígon, en un accident en el qual hi va haver cinc morts i 16 ferits. Al lloc de l'accident van perdre la vida quatre persones, mentre que una altra va morir durant la seva evacuació a l'Hospital San Agustín. Paral·lelament, una persona ferida greu va ser traslladada a l'Hospital de Cabueñes, mentre que deu persones, ferides de caràcter lleu, van ser evacuades a l'Hospital San Agustín. Els bombers van haver d'excarcerar tres víctimes mortals de l'interior de l'autobús.

L'accident es va produir cap a tres quarts de dues a l'autovia d'Avilés, a l'AI-81, quan un autobús que feia la línia Cudillero-Avilés-Gijón es va encastar per causes que es desconeixen en una columna de formigó.

Els treballs realitzats a la zona per efectius del Servei d'Emergències, Guàrdia Civil i Policia van obligar a redirigir el trànsit a la zona, mentre un helicòpter de Bombers traslladava els ferits a centres hospitalaris.

L'autobús, que oferia un servei del Consorci de Transports d'Astúries i era operat per la companyia Alsa, va quedar completament encastat contra una columna de formigó, que va quedar incrustada gairebé fins a la tercera fila.

El conductor de l'autobús sinistrat es troba entre els ferits greus i ha tingut diverses amputacions. El xofer, d'uns 40 anys, té una antiguitat d'almenys set a Alsa, no tenia cap sanció ni reclamació en el seu expedient i el vehicle havia superat totes les revisions.

Fonts properes a la investigació van explicar que l'absència de frenada al lloc de l'accident sembla indicar que el conductor va perdre el control del vehicle metres abans de la col·lisió, i que podria haver-se desmaiat, haver tingut una baixada de glucosa i, fins i tot, un infart moments abans de l'impacte.

Testimonis presencials van explicar que l'autobús va fer diversos moviments extranys abans d'impactar contra el pilar mentre circulava a uns 80 o 90 quilòmetres per hora. Alsa va lamentar «profundament» l'accident i va informar que el conductor coneixia perfectament la ruta. Així mateix, ha creat una comissió de crisi que es reunirà per analitzar tota la informació de la qual es disposa i ha posat en marxa un servei de suport psicològic per als afectats per l'accident i també per als seus familiars.