PDeCAT retira una moció a favor del diàleg amb l'Estat que havia pactat amb el PSOE

El PDeCAT va anunciar, a última hora d'ahir a la tarda, que retirava la seva moció pactada amb el PSOE sobre l'obertura d'un diàleg entre la Generalitat i el Govern de l'Estat, després que ERC rebutgés avalar el text. Tot i el no d'ERC que feia impossible tirar-la endavant, el PDeCAT va assegurar que la va retirar perquè el PSOE votava, ahir a la tarda, al Senat una moció a favor de la unitat d'Espanya.

La moció del PDeCAT, debatuda ahir al Congrés i que s'havia de votar avui, instava el Govern central a obrir un procés de diàleg polític amb la Generalitat «sense imposicions ni impediments» però, això sí, «en el marc de la legislació vigent».

El text presentat inicialment pel PDeCAT no feia aquesta referència al diàleg en el marc de la llei, encara que el grup català ha acordat acceptar una esmena que han presentat els socialistes.

El portaveu de PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va reclamar a Sánchez que tingui «la mateixa audàcia i coratge» de l'expresident Adolfo Suárez, que l'octubre del 1977 va decretar el restabliment de la Generalitat i va permetre el retorn de Josep Tarradellas de l'exili.

La moció pactada amb el PSOE havia tingut al migdia l'aval de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que va dir que el Govern «prioritza» el diàleg i la negociació amb l'Executiu de Pedro Sánchez per intentar pactar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, si bé «no exclou» altres vies per aconseguir el seu objectiu, en vetllada al·lusió a la via unilateral. Segons Elsa Artadi, aquest diàleg ha de servir per «buscar els camins que creiem que ja existeixen», en la legislació catalana, espanyola i internacional, per fer possible un «referèndum acordat». De la mateixa manera, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va assegurar que la moció «no suposa una renúncia, sinó avançar», perquè la Constitució «permet un referèndum» i en cap cas es «contradiu» la línia del Govern.



El no d'ERC



A qui no va agradar gens la moció va ser a ERC, que va anunciar que no votaria a favor de la iniciativa perquè no acceptava l'esmena socialista que parla de cenyir el diàleg al «marc de la legislació vigent». El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va explicar que el seu partit s'abstindria «per precaució i prudència», en considerar que és menys d'allò ja acordat amb el Govern central i suposa «un pas enrere». Segons ERC, en democràcia s'ha de poder parlar «de tot», i l'únic límit és el respecte als drets fonamentals i polítics i als principis democràtics, per la qual cosa continuarà treballant per un diàleg «sense condicions ni renúncies prèvies».

Després d'escoltar la intervenció del diputat socialista José Zaragoza en el debat, que va assegurar que es pot parlar de tot «menys de la independència», per a ERC havia quedat clar que el PSOE «no va per aquesta línia» i, per això, van confirmar que no donarien suport a la moció. La posició anunciada per ERC feia perillar l'aprovació de la iniciativa, davant el rebuig de PP i Cs i els vots a favor del PSOE, el PDeCAT, Units Podem i el PNB, entre d'altres.



L'explicació del PDeCAT



La vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, va comparèixer en roda de premsa a la tarda per anunciar la retirada de la moció, atribuint la decisió a la pèrdua del «fil de confiança» amb el PSOE, després que els socialistes votessin ahir al Senat amb el PP una moció en defensa de la unitat d'Espanya. «Hem pres aquesta decisió perquè el PSOE ens ha intentat colar un gol», va afegir Nogueras, que va acusar els socialistes d'estar «jugant» amb el diàleg. Nogueras va assegurar que «la versió» que tenia ella inicialment era que ERC votava a favor de la moció i, així, el que suggeria era que els republicans havien canviat de criteri.

De la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va replicar al PSOE i al PDeCAT que el diàleg s'ha d'abordar primer entre catalans i el Parlament, i va criticar que el Govern espanyol «confongui» Catalunya amb el president Quim Torra.

A les crítiques a la moció s'hi va sumar un altre component del bloc sobiranista, la CUP, que va acusar el PDeCAT i el PSOE de «vulnerar greument la voluntat del poble».