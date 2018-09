Troben morts a la Catalunya Nord un nen de Sabadell i el seu pare després que el cotxe es precipités per un barranc

Un nen de 6 anys de Sabadell i el seu pare han mort a la Catalunya Nord després que el vehicle on anaven es precipités per un barranc pròxim a la carretera que uneix Portbou i Cervera de la Marenda. La mare va denunciar el mateix divendres davant dels Mossos d'Esquadra a Sabadell que la seva exparella no li havia entregat el fill, que tenien en custòdia compartida.

La policia francesa va trobar el vehicle el mateix divendres a la tarda amb els dos cossos a dins. La investigació haurà de determinar les circumstàncies de les morts.

La mare del nen va presentar la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra a Sabadell aquest divendres a dos quarts de tres de la tarda. Un cop rebuda la denúncia, la policia catalana va fer les gestions per localitzar l'exparella i va posar en cerca el seu vehicle amb un avís al sistema informàtic interpolicial.

Pocs minuts després de les set de la tarda, la policia francesa va avisar que s'havia trobat el vehicle de l'exparella amb dues persones mortes a dins, que s'han acabat confirmant com el pare i el fill, segons ha pogut saber l'ACN.

Fonts de la Oficina d'Informació Diplomàtica (OID) del Ministeri d'Exteriors han confirmat a l'ACN que la policia francesa ha comunicat al consolat espanyol a Perpinyà la trobada del vehicle amb dos ciutadans de nacionalitat espanyola morts a dins, un adult i un menor d'edat, i que hi ha oberta una investigació per aclarir perquè el cotxe es va precipitar pel barranc.

El cotxe es va precipitar a la carretera que uneix Portbou i Cervera de la Marenda, a la zona coneguda com el Cap de Cervera, on hi ha un barranc d'uns 20 metres. La investigació haurà de concloure si el vehicle es va precipitar de manera accidental o intencionadament.