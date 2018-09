El PSOE vol eliminar el veto del Senat al pressupost esmenant una llei contra la violència de gènere

El govern de Pedro Sánchez ha presentat una esmena a la llei de lluita contra la violència de gènere, que ja es tramita al Congrés, per fer una reforma exprés de la llei d'estabilitat pressupostària que permeti eliminar la capacitat de veto del Senat, segons publica 'El País'. D'aquesta manera, l'executiu de Sánchez intenta eliminar les traves que es trobaria en la tramitació ordinària del pressupost general per al 2019. El rotatiu madrileny cita fonts del govern espanyol per explicar que es tracta d'una drecera legal emparada pel Tribunal Constitucional. El Grup Socialista al Congrés dels Diputats ha presentat l'esmena aquest dimarts, poc abans que tanqués el registre a la cambra baixa espanyola.

El termini de presentació d'esmenes a la llei de lluita contra la violència de gènere ha acabat, precisament, aquest dimarts, i ara passarà per la Comissió de Justícia, on el PSOE i els seus aliats tenen majoria. Després, l'equip de Sánchez confia que quan la norma arribi al debat del Congrés pugui tirar endavant. D'aquesta manera, l'executiu espanyol podria tirar endavant els pressupostos del 2019 sense por al veto del Senat, on el PP té majoria.