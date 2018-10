La llei prohibirà les gravacions en menjadors i zones d'oci de les empreses

n La nova llei de Protecció de Dades prohibirà la instal·lació de sistemes de gravació de sons ni de videovigilància a aquells llocs destinats al descans o esbarjo de treballadors, com ara menjadors, vestuaris o lavabos. La prohibició, que fa tant al sector públic com al privat, s'inclou dins d'un nou article previst per a aquest projecte de llei, actualment en tramitació al Congrés, i que servirà per regular el dret a la intimitat davant de l'ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons al lloc de treball. L'article limita la seva utilització en determinades àrees i a determinades circumstàncies.