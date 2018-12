Quim Torra es querella contra Juan Marín per atribuir-li insults als andalusos

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha querellat contra el candidat de Cs a la Presidència de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, per presumptes delictes d'injúries i calúmnies després de dir en un debat electoral que el president català havia insultat els andalusos en assegurar que tenen "un gen menys".

La querella contra Marín, recollida per Europa Press, s'ha presentat davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia en ser vocal suplent de la Diputació Permanent del Parlament d'Andalusia, i recull afirmacions del debat en què acusava Torra de dir que els andalusos tenen "un gen menys que els catalans" i que són més fluixos i ganduls.

Segons la querella, Juan Marín va atribuir de manera "reiterada, totalment gratuïta, sense cap justificació, amb ple coneixement de la seva falsedat i temerari menyspreu a la veritat, manifestacions falses" a Torra eventualment proferides contra els andalusos.

Entre els insults que suposadament va proferir Torra, segons va dir "falsament" Marín, hi ha també els de 'bèsties tarades', 'escurçons' i 'hienes carronyeres'.

Per a Torra, aquestes afirmacions sobre ell "atempten greument contra la dignitat, la fama i la bona estimació del més alt representant de la Generalitat de Catalunya", i poden ser presumptament injúries amb publicitat en haver-se abocat en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

En roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha expressat que no han presentat la querella fins que ha acabat la campanya electoral i s'han celebrat les eleccions, perquè no s'interpretés que volien "distorsionar" els resultats a Andalusia.

La també consellera de Presidència ha recordat que el Govern sempre ha denunciat el que ha considerat injúries o actes constitutius de delicte, encara que ha admès que no ha tingut gaire èxit fins ara: "Però ho seguirem denunciant".

«Insults humiliants»



Segons la querella de Torra, Marín va proferir insults "greument humiliants" que afecten també la dignitat i la fama del president de la Generalitat, tractant-lo de 'racista', 'colpista', 'covard' o bé imputant-li una actuació i ideologia no demòcrata.

Ho considera "ultratges" que, òbviament, resulten greument atemptatoris per a la seva honorabilitat, per la qual cosa en aquest cas poden ser constitutius d'un delicte d'injúries.

En la querella es considera que les declaracions de Marín tenen la finalitat de "vexar i ofendre públicament la imatge i dignitat del Molt Honorable President de la Generalitat, de manera totalment innecessària i gratuïta, desacreditant-lo públicament i greument en el marc del debat polític i social i amb total menyspreu a la veritat".

No són llibertat d'expressió



Puntualitza que aquestes declaracions no estan emparades per la inviolabilitat parlamentària ni tampoc poden considerar-se ni espontànies ni emparades pel dret fonamental a la llibertat d'expressió.

Segons la querella, els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'injúries greus amb publicitat, previst i penat en els articles 208, 209 i 211 del Codi Penal, amb l'agreujant de l'article 22.4, en cometre'l per discriminació referent a la ideologia, així com un delicte de calúmnies.

En l'escrit s'afirma que Marín va fer aquestes declaracions "amb la clara finalitat de generar, en qui pugui escoltar el seu missatge, actituds hostils, d'odi i d'exclusió cap a l'ofès i la seva opció política".

La resposta de Marín: «ens veiem als tribunals»



El president i portaveu de Ciutadans ha assegurat que continuarà "dient la veritat" i "defensant els andalusos sempre que calgui". "Ens veiem als tribunals", ha postil·lat Marín. Així s'ha pronunciat el candidat a presidir el Govern andalús per Cs en un comentari al seu perfil de Twitter recollit per Europa Press, on ha replicat a Torra: "Ja li vaig dir una vegada i li torno a repetir: Seguiré dient la veritat i defensant els andalusos sempre que calgui. Ens veiem als tribunals".