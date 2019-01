Capitania Marítima de Barcelona impedeix a l'Open Arms sortir del port

El capità marítim de Barcelona, que depèn del ministeri de Foment, va denegar ahir el permís per salpar cap a les costes líbies al vaixell Open Arms per seguretat, ja que no està garantit que pugui desembarcar els nàufrags que rescata en un port pròxim i segur i perquè el vaixell només pot transportar 18 persones. En la resolució de despatx que va firmar el capità marítim, Javier Valencia, va fer constar que els governs de Líbia, Itàlia i Malta no permeten el desembarcament dels migrants que rescata l'Open Arms, que segueix amarrat a Barcelona i que va sol·licitar permís per salpar cap a Líbia el 8 de gener.

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va respondre a la decisió de Capitania Marítima dient que aquest impediment implica «posar en marxa el comptador de morts perquè ara no hi ha cap vaixell operatiu al Mediterrani central». Camps va qualificar els arguments aportats per Capitania Marítima d'«al·legació sense fonaments» i va reivindicar que «cap vaixell de salvament marítim té permís per transportar persones», sinó que «els nàufrags són passatgers fortuïts i així ho preveu el dret internacional».