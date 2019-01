El jutge envia a la presó el pare del nadó que va morir per presumptes maltractaments

Un jutge d'Arenys de Mar va acordar ahir l'ingrés a la presó del pare del nadó de Pineda de Mar presumptament maltractat que va morir dilluns passat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el pare del menor, que estava en llibertat provisional, va comparèixer ahir davant el titular del jutjat d'instrucció 3 d'Arenys de Mar, que va acordar enviar-lo a la presó preventivament, en espera de concretar el delicte que li imputa.

L'acusat, de 21 anys, estava en llibertat provisional després que el seu fill ingressés a l'hospital en estat greu amb indicis de maltractament i avui se li ha citat al jutjat per modificar la seva situació, un cop rebuda la certificació de la mort del petit. En funció dels indicis que es desprenguin de la investigació, el jutge decidirà quins delictes imputa al pare del nen, que podrien oscil·lar entre l'homicidi imprudent i l'assassinat amb traïdoria. El nadó va ingressar el 4 de gener a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ser traslladat des de l'Hospital de Calella, i el seu pare va ser detingut com a presumpte autor dels maltractaments infligits al menor, però va sortir en llibertat.