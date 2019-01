Condemnen Sito Miñanco a quatre anys de presó per blanqueig

El narcotraficant José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, ha estat condemnat per l'Audiència de Pontevedra com a autor d'un delicte de blanqueig de capitals procedents del tràfic de drogues a una pena de quatre anys de presó ia pagar una multa de sis milions d'euros. La secció segona de l'Audiència Provincial ha imposat la mateixa pena de presó i multa a la primera esposa de Miñanco, María Rosa P.N.; a la seva filla gran, Rosa María; a la seva excunyada, Josefa P.N .; i a l'empresari José Alberto A.M.

Els magistrats consideren acreditat en la sentència que «sense distincions entre ells», tots els acusats «van participar activament de forma fonamental en el conjunt d'actes a través dels quals pretenien blanquejar els diners procedents del narcotràfic».

El tribunal ha acordat el tancament definitiu de l'entitat Inmobiliaria San Saturnino SL, a la qual considera «l'eix al voltant del qual tots els acusats van dur a terme el delicte de blanqueig de capitals», i ha decretat el comís de la totalitat de béns adquirits amb diners procedents del narcotràfic.