Mireia Boya deixa la direcció de la CUP per «agressions psicològiques»

L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Boya va anunciar ahir que abandona el secretariat nacional de la seva formació per haver patit un assetjament emocional «continu» i «una agressió psicològica» per part d'un company de la direcció del partit anticapitalista.

En una carta feta pública ahir divendres, l'exdiputada Mireia Boya explica que la seva decisió d'abandonar el secretariat nacional de la CUP obeeix al fet que un company que forma part d'aquest òrgan, i que no esmenta el seu nom però que descriu com «agressiu i amb rols de poder», l'estava sotmetent a «un episodi continuat d'agressió psicològica».

Segons Mireia Boya, ara la seva intenció és abandonar el principal òrgan executiu de la CUP perquè necessita temps per cuidar-se i recuperar-se, i assenyala que el membre del secretariat que l'assetjava continua en aquest òrgan i no ha estat apartat malgrat la seva petició, i assegura: «Me n'he anat per això».

També indica en la seva carta que la situació personal que vivia des de fa temps com a conseqüència d'aquest episodi li provoca «una gestió emocional complicada encara oberta» i que se'n va sent conscient que deixa el repte col·lectiu de millorar la gestió de les agressions masclistes.

Boya puntualitza que deixa el secretariat nacional del partit però que això «no és un adeu sinó un fins aviat», mentre que la CUP va emetre un comunicat en què lamenta la decisió de la seva exdiputada i anuncia que «la comissió feminista» de la formació «assumeix» la denúncia i l'abordarà d'acord amb el nou protocol intern d'actuació davant els casos d'assetjament.

«Una vegada més, la CUP reitera el seu compromís de seguir treballant per garantir espais segurs i lliures de violències», explica, perquè «necessitem seguir aprenent dels problemes i contradiccions que encara tenim com a organització feminista».



«Sistema patriarcal»

«Desgraciadament», afegeix la CUP, «no podem deixar de reconèixer que no som impermeables a un sistema patriarcal que travessa les nostres vides i les nostres pràctiques militants».

Posteriorment, Boya va puntualitzar que qui la va assetjar no és membre de la direcció ni tampoc diputat.

Boya també va explicar que l'episodi d'assetjament va començar quan ella era diputada, i que ara havia hagut de coincidir de nou amb aquella persona mentre va ser membre del secretariat nacional del partit.