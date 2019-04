Casado demana a Sánchez que digui si indultarà els presos

El candidat del PP a la presidència del Govern, Pablo Casado, va lamentar que Pedro Sánchez no digui que no indultarà els «presos colpistes» ni que negui una «consulta d'autodeterminació», en al·lusió a la polèmica per les paraules del líder del PSC, Miquel Iceta. Casado va lamentar que el president no l'hagi «renyat».

Casado va aprofitar les paraules d'Iceta per argumentar que hi haurà una majoria independentista si el Govern no fa «res perquè les escoles segueixin adoctrinant» i pagant «desenes o centenars de milions d'euros» per a entitats com Diplocat o que es dediquen a fer «propaganda subvencionada». En un acte a Salamanca, va recordar que el PP va demanar una modificació de la Llei de finançament dels partits polítics, perquè «qualsevol partit o organització processada per rebel·lió o sedició no tinguin ni un euro de subvenció».

En aquest context, el candidat del PP es va referir a la recent manifestació de col·lectius independentistes «subvencionats» a la plaça de Cibeles de Madrid i a la presència, al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, de Carles Sastre, líder del sindicat Intersindical CSC, a qui va responsabilitzar dels «cursos d'educació per explicar als nens a les escoles de Catalunya què és això de la independència». Casado va considerar que és «un escàndol» que ara estigui treballant en l'àmbit educatiu algú que va formar part de la banda terrorista Terra Lliure i a qui Casado va vincular amb l'assassinat de l'empresari José María Bultó i de l'exalcalde de Barcelona Joaquín Viola i la seva, dona Montserrat Tarragona.



No a l'eutanàsia

Casado va confirmar que si arriba a ser president del Govern després dels comicis del 28 d'abril no impulsarà una llei d'eutanàsia però augmentarà els ajuts per a les cures pal·liatives. «Quan jo governi no impulsaré una llei d'eutanàsia però tampoc deixaré que es faci campanya electoral amb un cas concret», va resodre Casado en una entrevista a La Sexta Noche fent referència a la María José, una dona malalta d'ELA que va morir després que el seu marit Ángel li proporcionés un got d'aigua amb pentobarbital sòdic.

Des del punt de vista de Casado, Pedro Sánchez ha aprofitat aquesta situació per «fer campa-nya electoral» i va recordar que fa dos anys «el PSOE va votar en contra» d'una llei d'eutanàsia en el Congrés.