La Policia Nacional va seguir els Mossos l'1-O per saber on portaven les urnes

Un inspector de la Policia Nacional que va ser el cap de dispositiu de la policia judicial a Nou Barris l'1-O ha explicat tasques de seguiment a vehicles dels Mossos d'Esquadra per saber on portaven les urnes que s'emportaven dels col·legis a última hora de la jornada. L'inspector ha relatat que alguns dels vehicles van portar les urnes a una comissaria de Nou Barris o a un parc de Bombers. "Fer confiscacions amb un col·legi electoral tancat no té sentit", ha afegit. Diversos agents han relatat que a última hora hi va haver particulars que es van endur urnes a domicilis particulars davant la "mirada indolent" dels Mossos i que fins i tot se'n van "sortejar" amb presència de la policia catalana. En les declaracions davant del Suprem, un dels inspector ha admès alguna "petita càrrega" a l'Escola Àgora de Nou Barris i han assegurat que hi havia "encaputxats" a l'Escola Víctor Català.

L'inspector (85.186) ha relatat fins a sis intervencions que es van fer a Nou Barris al llarg del matí, tot i que a les tres de la tarda van rebre una "ordre" per aturar les actuacions, tot i que no ha explicat el motiu ni de qui procedia. A preguntes de l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha explicat que va preparar el disseny del dispositiu es fa el dia 30 en un briefing amb els seus superiors i que va tenir els "detalls" el dia següent a primera hora del matí. De fet, ha explicat que tenia "una llista validada" de 28 col·legis electorals.

Un altre inspector (92.783) ha reconegut que des del dia 28 tenia un llistat dels centres on "es presumia" que hi hauria votacions en el districte de Sant Andreu de Barcelona. I que van estar fent "tasques d'observació" aquells dies als centres. Ja va ser la tarda del 30 quan el seu superior li entrega una "llista prioritzada" amb els centres on havien d'intervenir. Eren vuit o deu tot i que, finalment, només van entrar a tres. "A partir del migdia vam estar a l'espera i no va arribar cap ordre", ha reconegut.

Seguiments a vehicles de Mossos

Un cop van aturar les intervencions a col·legis, l'inspector de Nou Barris ha explicat que van dedicar-se a fer tasques de "vigilància" i ha relatat a alguns seguiments a vehicles dels Mossos d'Esquadra quan, a última hora del dia, carregaven urnes i altre material als seus vehicles.

Per exemple, ha explicat que a l'Institut Pablo Ruiz Picasso els mossos es van endur urnes cap a tres quarts de vuit del vespre, però que gairebé dues hores després van sortir vuit persones del centre assegurant que s'havia fet el recompte, amb les urnes, i que van parlar amb els mossos en un "ambient de cordialitat i de salutacions". "Els donen les urnes, omplen un paper i marxen amb un vehicle, es fa un seguiment i acaba a la comissaria d'Aiguablava", ha dit, en referència a les dependències dels Mossos que hi ha en aquest carrer de Nou Barris.

La Policia Nacional va fer un seguiment molt similar des de l'Institut Valldemossa, on l'inspector ha explicat que cap a un quart de deu de la nit els mossos surten del centre amb una caixa "suposadament amb documentació". Es va seguir el cotxe, que era "camuflat" i titularitat de Presidència de la Generalitat, que va arribar a un parc de bombers, on van observar que uns agents van posar unes urnes a dins del cotxe. "Es van ajuntar amb una furgoneta dels mossos i un altre vehicle", ha dit, i també van acabar a la mateixa comissaria. A preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, ha dit que, un cop a comissaria, ja no poden seguir la pista a les urnes.

Els segon inspector també ha reconegut que van "seguir" un cotxe de Mossos que s'havia endut urnes a les 20.30h del centre Octavio Paz de Sant Andreu i que van veure que les duien a una comissaria.

Urnes a domicilis i "sorteigs" davant dels Mossos

A Nou Barris, l'inspector del districte també ha explicat que van veure que, a última hora de la jornada, en altres col·legis van veure com hi havia ciutadans que es emportar urnes a domicilis molt pròxims. De fet, ha assegurat que en un dels centres un ciutadà va dir que, un cop fet el recompte. "els vots poden marxar a les cases particulars", i ha concretat que en un cas van poder veure fins i tot que van "sortejar" entre aplaudiments qui es quedava dues urnes "davant de mossos". En un altre centre, ha explicat que van veure un mosso "vestit d'uniforme" a l'Institut Carrasco i Formiguera marxant un cop el centre ja havia tancat amb "la seva parella" i amb "una urna al braç".

A Sant Andreu, l'altre inspector també s'ha referit a l'actitud "passiva i indolent" dels mossos i, concretament, a la intervenció al centre Octavio Paz ha dit que van veure com dues persones posaven les urnes en cotxes particulars davant "la mirada indolent dels mossos, almenys amb el seu consentiment"

De "resistència passiva" a "encaputxats"

Aquest inspector ha relatat les intervencions fetes a Nou Barris, tot dient que l'actitud dels concentrats va anar en augment al llarg del matí, tot i que a preguntes de les defenses ha admès que no va estar en totes elles i que en alguns casos parla per les referències que li van donar agents que estaven al seu càrrec. Per exemple, ha admès que al CEIP Tibidabo van trobar una "resistència passiva" i que van poder fer l'actuació amb intervenció del material en uns 10 minuts. En l'escola de formació d'adults Freire, ha dit que es van trobar un "mur popular", però que hi va continuar havent "resistència passiva" sense "escomeses físiques", més enllà d'alguns "cops" a furgonetes en el moment de la sortida.

Tot i això, ha afegit que al llarg del matí es van trobar més "hostilitat", com ara a l'Escola Víctor Català. No hi va ser, però ha relatat que hi havia "una desena d'encaputxats", que hi va haver "forta resistència al carrer" i una "barricada" amb taules i cadires escolars, i que també es van "llençar cadires" als agents. Ha explicat que dos agents van resultar lesionats. Aquesta actuació ha dit que va ser més llarga que les anteriors, passant d'uns 10 minuts a 20 o 30.

L'agent 119.182 que va participar a les intervencions de les escoles Tibidabo i Víctor Català ha dit que va ser més complicada la segona actuació, on ha relatat que els concentrats li van tirar una cadira a la cama i li va fer un hematoma. A diferència de l'altra policia, ell sí que ha dit que va veure una desena de persones encaputxades. Sobre els mossos, ha dit que va veure una parella a cada centre que "només observaven".

Un altre agent que també va actuar al Víctor Català (número 144.274) ha dit també que hi havia una quinzena de persones dins l'escola que portaven "bragues" per tapar la cara. El lletrat Jordi Pina li ha preguntat què estaven fent i ha relatat que els agents antidisturbis els van apartar. "Però què els van fer ells?", ha repreguntat. "Res, hi va haver un petit enfrontament però només els van apartar", ha manifestat.

En un altre col·legi, el CEIP Àgora, l'inspector de Nou Barris ha admès que hi va haver "alguna petita càrrega" perquè els agents treien "un a un" els concentrats "però s'hi tornaven a posar", i ha explicat que allà van trobar una altra "barricada" i que un agent va ser lesionat "al genoll i el canell".

Acaba reconeixent que no veu llançament d'objectes

Un altre dels agents (número 119.432) que va actuar a dos centres de Barcelona també ha relatat una actitud "molt agressiva" al centre Àgora i ha dit que els empenyien i "llençaven objectes". Una afirmació que, finalment i a preguntes del president, Manuel Marchena, ha negat. El lletrat Jordi Pina li ha preguntat inicialment què volia dir "actitud agressiva" i ha dit que estaven "agitats, cantant i cridant". I llavors li ha dit què llençaven. "No ho sé exactament, no ho vaig veure", ha dit. Finalment, li ha hagut de formular la pregunta Marchena per dir-li exactament si va veure llançament d'objectes, i ha resposta amb un lacònic 'no'.

Durant les seves declaracions, els membres de la Policia Nacional han assegurat que allà on van veure patrulles dels Mossos d'Esquadra van tenir una actitud "passiva", "immòbil" i "d'observadors", i que en cap cas van col·laborar ni rebre ajuda, "però tampoc se'ns van enfrontar". En les intervencions, ha explicat que es van identificar diverses persones, entre les quals una que portava "una xapa al pit que posava que era supervisor del Govern", i que en un col·legi van trobar "alguna acreditació d'ERC".

Dos vehicles dels Mossos observen una actuació durant "20 segons"

Un inspector de la Policia Nacional (82910) que era l'instructor responsable dels agents de policia judicial al districte d'Horta-Guinardó ha explicat la intervenció en tres centres. Ha explicat que mentre ells actuaven els mossos que hi havia als col·legis estaven en una "actitud contemplativa", que quan arribaven es trobaven persones que els "impedien l'accés". Ha dit que l'actitud era "hostil", que hi havia "insults", però també ha admès que cridaven 'Som gent de pau'. La primera intervenció va ser a l'escola oficial d'idiomes del districte, a les vuit del matí, i ha dit que van decidir intervenir-hi entre "10 i 15 minuts abans".

Un altre inspector (107.528) que també va participar en actuacions en aquest districte ha explicat que va veure com arribaven dos vehicles logotipats dels mossos, "un va treure l'emissora, va parlar i al cap de 20-30 segons van marxar". A preguntes de la fiscalia, ha dit que no es van apropar a la patrulla de la policia catalana que estava al centre i que van "detectar" que la Policia Nacional hi estava intervenint.

"La gent relliscava i queia pel forcejament"

Un altre inspector del CNP, que va redactar l'acta del districte de Sant Andreu, s'ha referit a tres intervencions. Ha parlat de "muralles humanes" al centre Joan Fuster i ha dit que quan els agents d'ordre públic els volien apartar "fent servir la força física". Ha dit que la gent empenyia i que "amb motiu de la resistència alguns queien a terra". "A l'estirar, la gent relliscava i queia pel forcejament", ha dit, afegint que no va "veure cap cop".

A diferència d'altres policies, ell sí ha reconegut que van fer fotografies des dels seus telèfons mòbils i que s'han incorporat als atestats. Concretament, ell en va aportar una on, segons diu, s'observen quatre agents dels Mossos en "actitud passiva".