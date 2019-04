Álvarez de Toledo sobre el consentiment sexual: «Vostès van dient sí, sí, sí fins al final?»

La número 1 del PP per Barcelona al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticat al debat de TVE a sis la política d'igualtat i de defensa de les dones que propugna el PSOE al seu programa electoral i adreçant-se directament a la ministra socialista María Jesús Montero li ha preguntat: "Un silenci és un no?", "vostès van dient sí, sí, sí fins al final?", alhora que l'acusava de crear discriminacions entre homes i dones. La mateixa ministra, la número dos de Podem, Irene Montero, i els candidats d'ERC i el PNB, Gabriel Rufián i Aitor Esteban, han criticat aquestes declaracions. Irene Montero, de fet, ha acusat Álvarez de Toledo de justificar la violació, en un dels moments de més tensió del debat de TVE.

L'única que no s'ha pronunciat sobre les declaracions de Toledo ha estat Inés Arrimadas, que al principi del debat ha advocat per un govern de Cs i PP després del 28 d'abril. En canvi, la candidata de Ciutadans ha optat per defensar les propostes del seu partit, que entre d'altres qüestions, passa per un Pacte Nacional per l'Educació.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ha retret a Álvarez de Toledo les seves paraules sobre el feminisme, que "no és el contrari que el masclisme" sinó la "igualtat real". L'ha acusat d'haver parlat de violacions "amb bastant poc respecte". "Per votés el feminisme és demagògia", ha dit la ministra.

Montero ha recordat que les prestacions socials són "el millor amortidor contra la desigualtat" i ha reivindicat una reforma del sistema de finançament per "adequar els recursos a les competències" de les Comunitats Autònomes. També ha defensat la revalorització de les pensions i una política d'habitatge que redueixi el preu dels lloguers.

La número dos de Podem, Irene Montero, ha advertit que si governa la dreta perilla el dret a l'avortament i ha acusat Álvarez de Toledo de dir "que no n'hi ha per tant" quan hi ha casos de violació. "No es pot posar en dubte quan ens violen", ha afirmat Montero, que també ha fet referència al problema de l'habitatge on hi ha "fons voltors" que acaben fixant el preu de l'habitatge. Álvarez de Toledo l'ha reptat a mantenir l'acusació de "justificar la violació" i l'ha amenaçat amb emprendre accions legals contra ella.

De la seva banda, el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, ha considerat "gravíssimes" les declaracions d'Álvarez de Toledo sobre el consentiment sexual i li ha demanat que revisés la seva postura. Més enllà d'això, ha demanat que es compleixi la llei de dependència "que ha de ser pagada al 50% entre Estat i govern autonòmic i actualment és en un 20% i un 80%". També ha demanat que es recuperin els pisos de la Sareb i que es regulin els preus de lloguer, igualtat entre els permisos paternals i maternals i que es blindin "per llei" les pensions segons l'IPC.

També ha fet cinc propostes concretes, demanant un augment del Sou Mínim Interprofessional fins als 1.200 euros, que el sou més alt d'una empresa no superi en més de 12 vegades el més baix, que hi hagi inspeccions de treballs per vigilar que es compleixen els permisos de maternitat i de paternitat, l'eliminació de les Sicavs, la lluita contra la morositat i la creació d'una banca pública.

El candidat del PNB, Aitor Esteban, ha passat de puntetes per la polèmica desfermada per Álvarez de Toledo tot i que sí ha dit que hi ha d'haver "igualtat penal per evitar sentències com les de la manada". També ha assegurat que "no hi ha creixement econòmic si no hi ha igualtat social" i ha recordat que va ser el PNB el que va aconseguir un augment de les pensions durant la crisi "tot i les reticències de Mariano Rajoy". A més ha coincidit amb Rufián en què cal apujar les pensions en funció de l'IPC.

En canvi, sí ha recordat que la gestió de les mesures socials recau en les autonomies, "perquè així ho diu la Constitució", i ha advertit que el PNB no està disposat a que amb els seus vots "es retalli l'autogovern".