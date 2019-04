La nova Biblioteca de Vic es dirà Pilarín Bayés

La nova Biblioteca de Vic ja té nom: Pilarín Bayés. Així ho han decidit el 29,48% (468 suports) de les persones participants en el procés participatiu per escollir el nom de l'equipament cultural. U d'Octubre és la segona opció amb un 24,74% (393 suports) i Ausa, la tercera, amb un 24,56% (390 suports). Maria Àngels Anglada i Anna Dodas han quedat en quarta i cinquena posició, amb un 13,22% (210 suports) i un 8% (127 suports).

Un total de 1.588 persones (4,07%) han participat en el procés participatiu per escollir el nom de la Biblioteca que es construirà en el solar de l'antiga caserna. Un percentatge de participació que segueix amb la mitjana obtinguda en els diversos processos participatius a la ciutat i que es mou entre el 3 i el 5%, aproximadament.

Un miler de persones van participar en la primera fase del procés per triar el nom de l'equipament cultural, on van sorgir un centenar de propostes. D'aquestes en van sobresortir cinc i, al llarg de tres mesos, la ciutadania empadronada a Vic i major de 16 anys ha pogut triar per donar nom a la Biblioteca entre Anna Dodas, Ausa, Maria Àngels Anglada, Pilarín Bayés i U d'Octubre.

Del 18 de gener fins al 14 d'abril, s'ha pogut entrar a la nova plataforma de participació ciutadania decidim.vic.cat i també des del diversos centres cívics, la Biblioteca Joan Triadú, pavellons, zones esportives, centres de formació i escoles bressol municipals, entre d'altres, amb l'objectiu de facilitar i d'apropar més a la ciutadania el procés de participació per a la tria del nom.

Ara, el Ple de Vic haurà de ratificar el nom de Pilarín Bayés la ciutadania ha decidit per majoria.

Per altra banda, i tal com s'havia acordat, la voluntat de l'equip de govern és posar la resta de noms finalistes, i que han obtingut l'acceptació popular, en diversos espais del nou equipament com poden ser el jardí exterior, la sala d'actes, l'aula de formació, alguna sala d'estudi o de lectura, l'espai de laboratori musical o el bar-cafeteria.