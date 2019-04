Què faran els candidats catalans la jornada de reflexió?

Quinze dies després de ritme frenètic de campanya electoral, els candidats a les eleccions del 28-A aprofiten la jornada de reflexió d'aquest dissabte per estar amb la família i fer activitats que no han pogut fer en els darrers dies. El cap de llista dels comuns, Jaume Asens, canviarà l'autobús per la bicicleta mentre que la candidata de Cs Inés Arrimadas descarregarà els nervis a la Feria de Abril. Laura Borràs, cap de llista de JxCat, té previst fer una ruta literària a Sant Cugat i, per la seva banda, la socialista Meritxell Batet anirà a veure el Ballet de l'Opéra de Lyon, al Liceu. Els caps de llista d'ERC, Gabriel Rufián, i del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, prefereixen la tranquil·litat de passar el dia amb la família.

El candidat d'En Comú Podem Jaume Asens aprofitarà el matí per fer ciclisme, que assegura que és un dels seus esports preferits perquè li permet "alliberar tensions" i, de fet, durant la intensitat de la campanya no ha tingut temps de practicar-lo. Asens té previst passar la tarda amb la seva àvia paterna de 102 anys, a qui acompanyarà a votar diumenge. El candidat dels comuns assegura que és "un exemple i referent d'una generació de dones lluitadores" i la descriu com una dona "valenta, republicana i culta".

La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, dedicarà el dia de reflexió a l'oci i al descans. Dissabte anirà a fer l'aperitiu i dinarà amb la seva mare a casa. A la tarda anirà a veure el Ballet de l'Opéra de Lyon, al Liceu. La dansa és una de les seves aficions i durant anys en va estudiar, fins que va haver de deixar-la per posar-se a treballar. Quan acabi l'obra, anirà a prendre alguna cosa pel centre de Barcelona i després a descansar per encarar amb forces el 28-A.

La número dos de JxCat al Congrés per Barcelona, Laura Borràs, passarà el dia de reflexió amb la seva família, i farà una ruta literària per Sant Cugat, que promou ella mateixa.

El número dos d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, aquest dissabte al matí intentarà parlar per telèfon amb Junqueras i Romeva per fer balanç de la campanya i donar-los ànims. A la tarda, dinarà en família tranquil·lament, veurà una pel·lícula amb el seu fill i intentarà anar a fer un vol amb el fill al parc. Tranquil·litat i descans, és la recepta de Rufián per a aquest dissabte de reflexió.

La candidata de Cs Inés Arrimadas desconnectarà a ritme de sevillanes i a cop de 'rebujito'. La líder de la formació taronja aprofitarà la jornada de reflexió per anar a la Feria de Abril de Catalunya, que justament s'inaugura avui divendres al Parc del Fòrum de Barcelona. Al matí es quedarà a casa i llegirà una estona abans d'anar a les 'casetas' a descarregar els nervis d'una nova campanya electoral abans de la jornada del 28-A.

La cap de llista del PPC, Cayetana Álvarez de Toledo, que viu i vota habitualment a Madrid, passarà la jornada de reflexió a Barcelona acompanyada de la família sense la pressa d'haver d'anar a votar a la capital espanyola ja que ho ha fet per correu.

Per la seva banda, el cap de llista per Barcelona del Front Republicà, Albano Dante Fachin, passarà el dissabte a casa i en família, a Breda. El candidat de la coalició de Som Alternativa, Poble Lliure i Pirates es dedicarà a respondre tots els missatges de Whatsapp que li arriben amb motiu del 28-A després que ell mateix difongués el seu número a través de Twitter. En el marc d'un discurs durant l'acte central de campanya, Fachin també va facilitar el seu telèfon animant la gent a escriure'l i utilitzar el seu número per "comptar" amb ell.

Al seu torn, el candidat de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, dedicarà el dia a la seva família. Concretament, afirmen fonts de la formació d'extrema dreta, Garriga té previst fer una excursió amb la seva dona i els seus fills i a la tarda assistirà al bateig d'un nebot.