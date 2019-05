Sessió històrica avui a les cambres per la presència dels empresonats

Els presos tramiten el seu registre com a diputats al Congrés

El Congrés dels Diputats i el Senat donen el tret de sortida a la legislatura avui amb una sessió de constitució històrica marcada per la presència dels presos independentistes. Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat) ocuparan els seus escons a l'hemicicle de la cambra baixa envoltats d'una gran expectació i sota vigilància policial.

Serà el primer cop en la història de la democràcia que polítics en presó preventiva prenen possessió com a parlamentaris. Per la seva banda, Raül Romeva (ERC) també sortirà de Soto del Real per assistir a la sessió plenària al Senat. En la sessió d'avui es votarà la composició de les meses de les dues cambres i els diputats i senadors electes prendran possessió dels càrrecs acatant la Constitució. La socialista catalana Meritxell Batet serà escollida presidenta del Congrés i el també socialista català Manuel Cruz farà el mateix al Senat.

Un altre element que afegeix expectació a la sessió és que coincidirà amb la campanya electoral de les municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig.

La sessió constitutiva d'ambdues cambres arrencarà a les deu del matí. Els cinc presos electes seran el centre d'atenció des de primera hora quan la Guàrdia Civil els traslladi en fugonetes des de la presó de Soto del Real fins al pàrquing de Congrés i Senat.

Després de passar per la comissaria, agents de paisà de la Policia Nacional els acompanyaran fins a l'hemicicle. Serà un dispositiu similar al d'aquest dilluns quan els polítics en presó preventiva han anat a les cambres a tramitar les actes de diputats i senador. Junqueras, Sànchez, Turull, Rull i Romeva no aniran emmanillats i podran seure als seus escons. En la primera sessió, els llocs no estan assignats i els seus companys de grups els reservaran un escó, ja que els presos seran els últims d'accedir a l'hemicicle.

El Congrés preveu que tinguin llibertat de moviments a dins de l'hemicicle, tot i que totes les portes d'accés a la sala estaran custodiades per membres de les forces de seguretat.