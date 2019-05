El Govern inicia l'ampliació de la C-58 entre Sabadell i Terrassa

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha iniciat les obres d'ampliació i millora dels accessos de l'autovia C-58 entre Sabadell i Terrassa, en sentit Manresa, va informar ahir en un comunicat.

Els treballs, dotats amb un pressupost de 14 milions d'euros i una previsió d'execució de 15 mesos, consisteixen a ampliar la calçada per augmentar-la a quatre carrils en un tram de 4,5 quilòmetres entre els enllaços de Ronda Oest, a Sabadell, i Can Parellada, a Terrassa. D'aquesta manera, hi haurà dos carrils d'incorporació o sortida de la via i els altres dos de circulació rodada de vehicles.

La finalitat és millorar la circulació. Les obres permetran reordenar els accessos als polígons de Can Parellada, Santa Margarida, Terrassa Est i a la carretera BP-1503, que va cap a les Fonts i Rubí, així com l'ampliació d'un pas inferior a l'entorn de Terrassa Est per adaptar-lo a la nova plataforma.