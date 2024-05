101 professionals s'incorporen al sistema de salut com a residents a la Catalunya Central

1.856 professionals s'han incorporat al sistema públic de salut de Catalunya com a residents de primer any, un 5,27% més que l'any passat. 101 d'aquests professionals treballaran a la Catalunya Central. El Departament de Salut ha celebrat aquest dimarts un acte de benvinguda als nous membres del servei sanitari, que es repartiran entre totes les regions sanitàries i entre totes les especialitats, 56 en total. D'entre totes destaquen la medicina familiar, que comptarà amb 349 nous professionals, i la infermeria familiar, amb 171. La meitat dels nous residents prové de Catalunya, un 32% de la resta de l'Estat i un 19% de països europeus o extracomunitaris. Salut va presentar el març passat un pla dotat amb 40 milions d'euros per atraure i fidelitzar els professionals al sistema sanitari català.

Precisament, el conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha adreçat als residents de fora de Catalunya durant l'acte de benvinguda: "Us cuidarem perquè us quedeu, perquè ens feu falta. Necessitem que us quedeu i necessitem que ens ajudeu a tirar endavant el nostre sistema de salut".

Per regions sanitàries, els nous professionals treballaran a Barcelona Ciutat (642), a la regió Metropolitana Nord (427), a la regió Metropolitana Sud (310), a Tarragona (135), a Girona (133), a la Catalunya Central (101), a Lleida (83) i a les Terres de l'Ebre (25).

En el cas de les especialitats a banda dels professionals que s'incorporaran a medicina familiar i comunitària (349) i a infermeria familiar i comunitària (171), la resta de noves incorporacions es divideixen entre al·lergologia (8), anàlisi clínica (10), anatomia patològica (20), anestesiologia i reanimació (79), angiologia i cirurgia vascular (9), aparell digestiu (29), bioquímica clínica (8), cardiologia (26), cirurgia cardiovascular (5), cirurgia general i de l'aparell digestiu (43) o cirurgia oral i maxil·lofacial (4).

També n'hi haurà a cirurgia ortopèdica i traumatologia (51), a cirurgia pediàtrica (5), a cirurgia plàstica, estètica i reparadora (8), a cirurgia toràcica (5), a dermatologia medicoquirúrgica (19), a endocrinologia i nutrició (13), a farmàcia hospitalària (29), a farmacologia clínica (8), a geriatria (38), a hematologia i hemoteràpia (22), a immunologia (6), a infermeria de salut mental (58), a infermeria del treball (11), a infermeria geriàtrica (37) o a infermeria obstetricoginecològica (71).

I n'arribaran, a més, a infermeria pediàtrica (43), a medicina del treball (12), a medicina física i rehabilitació (16), a medicina intensiva (40), a medicina interna (72), a medicina legal i forense (2), a medicina nuclear (10), a medicina preventiva i salut pública (13), a microbiologia i parasitologia (13), a nefrologia (17), a neurocirurgia (8), a neurofisiologia clínica (5), a neurologia (24), a obstetrícia i ginecologia (50), a oftalmologia (32), a oncologia mèdica (27) o a oncologia radioteràpica (13).

A més rebran nous professionals otorrinolaringologia (13), pediatria i àrees específiques (77), pneumologia (23), psicologia clínica (52), psiquiatria (59), psiquiatria infantil i de l'adolescència (10), radiodiagnòstic (43), radiofarmàcia (3), radiofísica hospitalària (5), reumatologia (15) i urologia (17).

"Una prioritat absoluta"

La vicepresidenta del Govern, la santpedorenca Laura Vilagrà, també ha participat en l'esdeveniment, que dona el tret de sortida a l'etapa de formació dels metges residents al Sistema Nacional de Salut de Catalunya. "Avui comenceu més residents que mai al sistema públic de salut català i és una mostra que és una prioritat absoluta i ineludible del Govern", ha defensat Vilagrà.

El conseller Balcells, de la seva banda, ha felicitat els nous residents per haver triat "el millor lloc" per fer l'especialitat. "El nostre és un sistema de primer nivell, de gran categoria, i acollidor, igual que el nostre país. Amb una llengua i cultura pròpia; una llengua que caldrà aprendre per entendre i atendre els vostres pacients, perquè els vostres pacients necessiten també ser atesos amb la seva llengua" ha subratllat el conseller de Salut.

L'acte, que s'ha fet per segon any consecutiu, ha aplegat més d'un miler de residents de totes les especialitats sanitàries i més de seixanta tutors a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) de Barcelona.