La Fiscalia no impugna cap document de les defenses en el judici als líders del procés

La Fiscalia no ha impugnat cap dels documents aportats per les defenses en el judici al procés. En canvi, els lletrats defensors sí que han presentat al·legacions a la prova documental que ha aportat tant el ministeri públic com l'Advocacia de l'Estat. «La Fiscalia vol que el tribunal conegui tot el material probatori possible, sigui favorable o desfavorable», va manifestar ahir la fiscal Consuelo Madrigal. El tribunal haurà de resoldre avui si accepta tots els documents que han aportat les diferents parts o si, per contra, en veta alguns en la línia de les impugnacions formulades. Ahir va ser el primer dia dedicat a la fase documental, però encara no es va entrar en l'exhibició de cap document, ni tampoc dels esperats vídeos que el tribunal no ha deixat veure durant els interrogatoris.

La fase documental continuarà avui, sense que ahir s'avancés substancialment. Les acusacions van ser les primeres en exposar els documents que volien incorporar perquè el tribunal ho tingués en compte per al seu valor probatori. El president, Manuel Marchena, va fixar com a criteri que calia enumerar un per un els documents, tot i que les parts ja disposaven d'un escrit on hi havia el detall. Això va allargar la sessió, ja que, per exemple, l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, va començar a llegir un escrit de 92 pàgines. Les defenses, però, van prendre la paraula per afirmar que no calia que es llegís, tot i que es donaven per «instruïts». I tots –a excepció del lletrat de Forn, Xavier Melero– van formular-hi al·legacions.

Un cop exposades les al·legacions per part de les defenses, els advocats dels dotze acusats van exposar quina prova documental volen que el tribunal tingui en compte. La majoria de les defenses es van remetre als documents presentats en els escrits amb intervencions breus, i van demanar la lectura d'alguns ells. Els advocats de Sànchez, Turull i Rull –Jordi Pina i Ana Bernaola– sí que van ser més precisos a l'hora de concretar els continguts d'alguns dels documents, entre els quals l'intent dels sindicats de cossos policials espanyols de ser part en la causa quan estava en mans de l'Audiència Nacional, per denunciar «vulneració de drets fonamentals» després que nombrosos policies i guàrdies civils hagin comparegut com a testimonis al judici. L'Advocacia de l'Estat va impugnar aquesta prova.

La Fiscalia va anunciar que no presentava cap al·legació, però sí que ho va fer l'advocada de l'Estat, que va demanar impugnar alguns documents aportats per la defensa de Turull. I també els vídeos aportats sota el títol «Violència policial», en considerar que, plantejat així, s'està «sotmetent a enjudiciament la violència policial».