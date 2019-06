Judici al Procés: les frases més destacades de les defenses

El Tribunal Suprem escola aquest dimarts les argumentacions de les defenses dels líders independentistes jutjats per l'1-O, procés que entra al seu tram final. Els advocats disposen d'una hora per mostrar la seva postura i rebatre les acusacions de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació particular, exercida per Vox. Aquestes són algunes de les frases més destacades de cada un dels defensors.

Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva

"Escuts humans, atrinxerats, devastació, por; tenim dos cotxes destrossats i ells parlen de l'apocalipsi, i quan un mosso truca per telèfon no truca per telèfon, utilitza la clau 51. I això és un biaix i exageració".

"Hi ha hagut estridències, exageracions, alguna mentida, i [la Fiscalia] ha faltat de vegades la melodia dels fets".

"Que la policia no és imparcial no ho dic jo, ho diu aquesta sala. Però Baena, el coneixem tots, és un dels més grans especialistes a Espanya en ciberdelicte, però li van donar una causa política, un encàrrec complicat en atribuir-li una responsabilitat que no li pertocava. Tothom sap que ell és 'Tácito' a Twitter ".

"No havia vist mai que vingui un policia i digui que no recorda a qui s'intervé el telèfon i per què".

"Em posaria a riure si no fos perquè el tema és tan greu, és un compendi de màrqueting, de fantasies, no està en boca de ningú, es decomissa en un escorcoll que no està signat pel seu autor, sense fulles segellada. Enfocats no és res, és fum".

Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn

"Per molt que es parli de la violència potencial, el que no es pot fer és trivialitzar i banalitzar la violència perquè és una falta de respecte als nostres morts".

"Els policies van mostrar un gravíssim dèficit d'organització que va ser pretès i buscat".

"Es va intentar organitzar una aparença de coordinació amb la policia autonòmica, de la qual ja es desconfiava, per actuar de manera unilateral no amb l'objectiu de complir les resolucions judicials sinó amb l'objectiu polític que allò no semblés un referèndum homologable" .

"A la policia no se la defensa dient que és un honor sinó deixant clar que la ineptitud dels seus comandaments i del poder polític en el disseny d'un dispositiu completament aberrant els va conduir a una situació endimoniada".