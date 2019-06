El Govern saudita rebutja l'informe que implica el príncep en el cas Khashoggi

El ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Adel al-Jubeir, assegura que l'informe elaborat per la relatora especial de l'ONU sobre execucions extrajudicials, Agnes Callamard, conté «contradiccions» i mentides entorn de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi. Segons Al-Jubeir, no hi ha «res de nou» en el document, publicat ahir i crític amb l'actuació del Govern saudita. Callamard va dir que la responsabilitat arriba a les altes esferes del regne.