Duel entre Boris Johnson i Jeremy Hunt per succeir May com a líder dels tories

La cursa final dins del Partit Conservador per succeir Theresa May al 10 de Downing Street serà finalment un duel entre l'exalcalde de Londres Boris Johnson i l'actual ministre d'Exteriors Jeremy Hunt, els dos candidats que han aconseguit més suports entre els diputats tories.

Mentre que Johnson ha obtingut 160 vots, Hunt n'ha obtingut 77 i Michael Gove 75, fet que l'ha descartat de la competició. Ara el pròxim pas és que els membres del partit i els seus 140.000 afiliats votin entre els dos noms en les pròximes setmanes. El guanyador, que molts donen per fet que serà Johnson, se sabrà la setmana del 22 de juliol, moment en què es rellevarà May. «Em sento profundament honorat d'haver obtingut més del 50% dels vots en la ronda final, gràcies a tothom pels suports», va expressar Johnson després de la votació d'ahir, i va assegurar que espera poder presentar el seu «pla» per desencallar el Brexit i «unir el país».

Fa poc menys d'un any May va triar Jeremy Hunt com a substitut de Boris Johnson al capdavant del ministeri d'Exteriors després que l'exalcalde de Londres dimitís per discrepàncies amb l'estratègia de May per al Brexit.