Els pèrits titllen d'«estrany» que el PP esborrés 35 cops el disc dur de Bárcenas

Dos agents de la Policia Nacional que van analitzar el disc dur de l'ordinador Apple que usava Luis Bárcenas a la seu del PP van afirmar que no van poder recuperar cap dada emmagatzemada, ja que es va utilitzar una tècnica poc «habitual» per eliminar informació, la de sobreescriure. En aquest sentit, van assenyalar que amb «una sola passada» hauria estat suficient per no trobar cap arxiu. Així, tot i que van explicar que «les 35 vegades és l'estàndard que s'aplica als Estats Units per seguretat», van destacar que és «estrany» fer tantes passades.

Així ho van manifestar en la quarta sessió del judici per la destrucció dels ordinadors de l'extresorer, en què van ratificar l'informe tècnic realitzat el 2013 sobre l'anàlisi del disc dur marca Seagate, relatiu a l'ordinador portàtil Apple que va usar Bárcenas a la Sala Andalusia de la seu del PP al carrer Gènova de Madrid. Els pèrits van respondre a les preguntes de la fiscal, a qui van afirmar que en l'examen del dispositiu electrònic van percebre que el «volum» es va crear abans que fos instal·lat el «sistema operatiu».