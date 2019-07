El Suprem multa Puigdemont, Comín i Lliures per Europa

a sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha multat amb 3.000 euros Carles Puigdemont, Toni Comín i la coalició electoral Lliures per Europa perquè creu que van actuar "amb mala fe processal i temeritat" en presentar unes mesures cautelaríssimes on demanaven que una reunió de la Junta Electoral Central (JEC) fos pública. En aquesta trobada s'havia de procedir al recompte dels vots, la distribució d'escons i la proclamació dels electes dels comicis al Parlament Europeu. La sala tercera va rebutjar la petició i va acordar obrir una peça separada per imposar una multa. El fiscal, el lletrat de les Corts i el de la JEC s'han mostrat favorables a la sanció. El tribunal recorda que la JEC actua d'acord amb la llei electoral, sobre la qual no hi ha hagut modificacions essencials en 35 anys.

A més, el Suprem creu que és "contrari" a la bona fe processal que la sol·licitud dels advocats de Puigdemont perquè la reunió de la JEC del dia 13 fos pública no es presentés fins al dia 12 de juny a les 19:09 hores tenint en compte que a Junta Electoral ja els havia denegat la petició el dia 10. "És evident que hi ha mala fe i temeritat en la presentació de la sol·licitud de mesures cautelaríssimes escasses hores abans de la celebració d'un acte de la JEC notificat amb més de 48 hores d'antelació", s'afegeix en la interlocutòria.

Davant de la negativa de la JEC, els dos eurodiputats van recórrer al Suprem i van demanar que fallés d'urgència contra la decisió de la junta. El Suprem, però, no només va fallar el mateix dia 13 denegant les mesures cautelaríssimes sinó que també va acordar obrir una peça separada per multar-los. De fet, en la interlocutòria feta pública aquest dimarts, els magistrats de la sala contenciosa administrativa es queixen de l'actitud de Puigdemont i Comín per "dificultar" la decisió de la sala amb la "urgència" demanada.



Arguments de les parts



D'una banda, el ministeri fiscal es mostra partidari de la multa i retreu als electes "pretendre" que fos pública una actuació de la JEC que és "una mera operació aritmètica" prevista en la LOREG que "no altera els resultats de l'escrutini públic". A més el ministeri públic argumenta també que hi ha "abús" de la bona fe processal perquè la presentació de la sol·licitud de Puigdemont i Comín es fa "en el moment més propici per generar una complicació addicional".

Al seu torn, el lletrat de les Corts Generals i de la JEC afegeix que el representant dels candidats i Lliures per Europa va presentar també un escrit el mateix dia 13 a les 11.21 hores requerint que no s'iniciés la sessió prevista a l'espera de la resolució de les cauterlaríssimes el dia anterior.

Segons la interlocutòria, els advocats dels polítics exiliats al·leguen que la Sala no presenta "garanties d'imparcialitat i independència", veuen "arbitrari" que se'ls imputi pràctiques "contràries a la bona fe processal" i invoquen "desconeixement preocupant" per part del tribunal "dels estàndards internacionals en matèria electoral".

A més, conclouen que la JEC els ha negat còpia de les actes d'escrutini. Contra l'acord del Suprem de multar-los es pot presentar ara un recurs davant la Sala de Govern del tribunal en el termini de cinc dies