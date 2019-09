Magrudis sabia que la seva carn tenia listeriosi des del febrer

El grup Laboratoris Microal SCL ha remès al Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, organisme que ha iniciat una recerca per a esclarir si hi ha responsabilitat penal davant l'alerta sanitària per listeriosi, que ha afectat a més de 200 persones i ha provocat tres defuncions, un informe que reflecteix que una mostra d'un lot de carn 'La Mechá' de l'empresa Magrudis va donar positiu per listeria el mes de febrer passat.

Segons han informat fonts judicials a Europa Press, l'informe remès, que ha estat admès per a avançar en la recerca per la jutge instructora Pilar Ordóñez, indica que es va avisar "dins del termini i en la forma adeuqada" a Magrudis de la contaminació dels seus productes pel bacteri 'listeria monocytogenes', tal com ha indicat aquest divendres el diari 'ABC'.

De fet, en l'acte d'admissió a tràmit de la querella interposada per Facua-Consumidors en Acció contra Magrudis i els seus responsables, al qual va tenir accés Europa Press, la magistrada indica que aquest informe, que va ser aportat el passat 10 de setembre, s'uneixi a les diligències de recerca així com que es faciliti còpia del mateix als agents de la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (Ucoma) de la Guàrdia Civil, organisme encarregat de la recerca.

Cal apuntar que el jutjat va admetre a tràmit la querella de Facua atès que els fets denunciats poguessin ser constitutius d'un delicte contra la salut pública i lesions. D'aquesta manera, s'han iniciat diligències per a esclarir els fets i destriar si se cita com investigat als responsables de Magrudis.

Per part seva, Facua ha indicat que aportarà documentació perquè la recerca abasti també els delictes d'avortament i homicidi, sense perjudici d'uns altres que poguessin determinar-se al llarg de la instrucció de la causa.

D'una altra part, la Junta d'Andalusia s'ha personat aquest passat dijous en el jutjat instructor com a acusació particular contra l'empresa Magrudis, tal com va anunciar el conseller andalús de Salut i Família, Jesús Aguirre, qui va criticar que la falta d'"autocontrol" d'aquesta empresa va obligar a decretar una alerta sanitària per listeriosi.

"No han fet els deures, no han funcionat com havien de funcionar i ens vam veure obligats a activar una alerta sanitària", va indicar en declaracions als periodistes Aguirre, qui va remarcar que ja no queda cap afectat pel brot ingressat en l'UCI.



Denúncies

A principis d'aquest mes, la Fiscalia de Sevilla va acordar tancar les tres recerques que havia iniciat per les denúncies presentades pel brot de listeriosi i traslladar, d'aquesta manera, la recerca al Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla per a unir-la a les diligències que aquest òrgan judicial manté obertes després de les denúncies presentades per particulars afectats.

Segons va informar la Fiscalia Superior d'Andalusia en un comunicat, després d'investigar les denúncies presentades per la Conselleria de Salut i Família i Ajuntament de Sevilla, la Fiscalia de Sevilla va remetre les seves conclusions a l'òrgan responsable de la instrucció de recerca.