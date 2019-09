Paluzie treu importància al bidó col·locat davant la seu de l'ANC

La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Elisenda Paluzie, ha tret importància al bidó col·locat de matinada davant la seu de l'entitat i que els Mossos d'Esquadra han examinat com un objecte sospitós. En una atenció als mitjans davant de la Ciutat de la Justícia, Paluzie ha assegurat que l'acció és "una petita broma de mal gust "que "no té més importància".

"De seguida que ens va alertar una companya que viu pel barri hi vam anar i ja vam veure que no seria res", ha explicat. Alhora, Paluzie ha dit que no creu que aquesta acció estigui vinculada amb les detencions de membres dels CDR per part de la Guàrdia Civil però ha assegurat que els arrestos "volen generar un estat d'ànim absolutament allunyat de la realitat" i ha fet una crida a la calma.

Per Paluzie, l'ANC ha de reafirmar el seu compromís d'assolir la independència de Catalunya "per mètodes democràtics i democràtics". Per això, ha assegurat que l'entitat se sent "ferma" i "determinada" i continua preparant les manifestacions que hi haurà en resposta a la sentència al judici de l'1-O que s'ha celebrat al Tribunal Suprem.