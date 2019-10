El País de Demà proposa un referèndum per reformar la Constitució

El País de Demà va definir ahir les propostes sobre política, economia i eix social que van sorgir de la reunió de Poblet, el 21 de setembre, en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes. Els seus impulsors Antoni Garrell i Adrià Aldomà van desgranar el document Mirada al 2030. Anàlisi de Futur i Propostes –acompanyats de l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona, coordinador de l'àrea política.

L'associació, de l'entorn del catalanisme moderat, pragmàtic i antiunilateralista, proposa un referèndum. Però no d'autodeterminació, sinó per reformar la Constitució i reconèixer el dret a la independència. El País de Demà també aposta per recuperar l'Estatut del 2006, i l'indult o la reforma del Codi Penal en cas de condemna contra els polítics empresonats. La plataforma farà unes 50 reunions a partir de l'octubre amb partits, empreses, entitats i sindicats per presentar el document de Poblet.

El document de Poblet estableix que cal assolir un pacte amb l'Estat per convocar un referèndum que permeti als catalans i les catalanes «expressar la seva opinió sobre la independència de Catalunya». Però deixa clar que aquesta consulta no pot ser d'autodeterminació, sinó «per verificar si existeix o no una majoria social a favor de la independència, abans d'iniciar un procés polític de negociació amb l'Estat que permetés canalitzar aquesta demanda». «En darrera instància sempre es podria presentar aquest referèndum com una consulta adreçada als ciutadans sobre la conveniència de reformar la Constitució per reconèixer el dret a la independència», conclou el text.

Garrell va asseverar que el destí de Catalunya passa per un referèndum, alhora que ha insistit que l'associació renuncia a la unilateralitat.