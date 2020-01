Els set ferits ingressats per l'explosió a Centelles segueixen en estat greu

Una setmana després de l'explosió al campanar de Centelles (Osona), set persones segueixen ingressades a l'Hospital de la Vall d'Hebron en estat greu, segons han informat aquest dimarts fonts hospitalàries a l'ACN. Dos dels afectats pel mateix incident, ocorregut durant la Festa de Pi i ingressats en el mateix centre hospitalari, van ser donats d'alta dimecres passat. Segons els Mossos, la investigació per determinat les causes per les quals la pólvora que portaven els trabucaires es va encendre, és encara oberta.