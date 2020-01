El Govern proposa incorporar un sistema d'avisos d'emergència als telèfons mòbils

El Govern ha avançat que una de les millores que es proposarà per gestionar situacions d'emergència com la que es va viure aquest dimarts al vespre a Tarragona és incorporar un sistema d'avisos a la població per SMS a través dels telèfons mòbils.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que es demanarà a l'Estat que agilitzi la seva implantació, encara que hi hagi un marge fins al 2022 per aplicar la normativa europea en aquesta matèria.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decretat dos dies de dol oficial per les víctimes i ha anunciat una taula de treball amb alcaldes i empreses per avaluar l'incident a Tarragona i proposar les millores "que es puguin fer en aquests moments".