Un mort i vuit ferits per una explosió en una indústria química de Tarragona

Una persona va morir, vuit van resultar ferides i una altra estava desapareguda a causa d'una forta explosió que va provocar ahir un gran incendi en una indústria de la zona petroquímica de Tarragona, que va obligar a confinar milers de veïns a casa seva, tot i que no va provocar cap núvol tòxic.

L'explosió, que va ser perceptible a diversos quilòmetres a la rodona, va originar-se per motius que encara s'investiguen poc abans de 3/4 de 7 a l'empresa Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE), situada a la Canonja (Tarragonès), al costat de l'N-340, dedicada a l'elaboració d'òxid etilè, que no és tòxic però sí que és molt inflamable.

Vuit treballadors d'aquesta empresa química van resultar amb cremades a causa de l'explosió i l'incendi, dos dels quals van ser evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, un en estat crític i un altre molt greu.

Dels sis operaris ferits, un va ser traslladat amb cremades de diversa consideració a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que els altres cinc van tenir lesions lleus i tres van ser donats d'alta.

A més, un altre operari estava desaparegut i els Bombers intentaven localitzar-lo a la zona petroquímica. Segons fonts de la Generalitat, l'ona expansiva podria haver provocat l'ensorrament parcial d'un edifici de cinc plantes a la plaça García Lorca de Torreforta de Tarragona, a 2 quilòmetes del punt de l'explosió, on un veí va morir i un altre va haver de ser atès per una crisi d'ansietat.

La magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona va anar al lloc dels fets després de tenir confirmació, per part dels Mossos d'Esquadra, que una persona havia mort en quedar sepultada a l'edifici, a causa de l'explosió, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els Bombers de la Generalitat, que van enviar una trentena de dotacions a la zona petroquímica de la Canonja, van aconseguir contenir la força de les flames d'un tanc amb òxid d'etilè i van desplegar-se per buscar a l'interior del recinte l'operari desaparegut.

Poc abans de les 10, els Bombers van donar l'incendi per estabilitzat, tot i que ahir encara no estava controlat, de manera que seguien a la zona intentant extingir el foc al tanc afectat.

L'explosió va provocar una gran columna de foc i fum, molt vertical, i un terrabastall que va fer tremolar el terra a la zona de la petroquímica i els seus voltants, on Protecció Civil va activar la fase d'emergències del pla de reacció davant els accidents químics (PLASEQCAT).

Alguns veïns van queixar-se que les sirenes d'alarma no van sonar, tot i la importància de la incidència, mentre que la federació d'Indústria de CCOO de Catalu-nya va denunciar que el Pla d'emergències del sector químic, PLASEQCAT, «va fallar».

L'afectació de l'explosió no va sobrepassar el perímetre del polígon, per la qual cosa Protecció Civil no va activar les sirenes d'alarma, segons van argumentar fonts de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la titular de Salut, Alba Vergés, van desplaçar-se a l'edifici del centre d'emergències 112 de Reus (Baix Camp), on van reunir-se amb els responsables dels equips d'emergència per fer un seguiment del dispositiu.