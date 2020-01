El Govern dona un mes a l'Executiu de Múrcia per retirar el «pin parental»

El Govern ha donat un termini d'un mes a l'Executiu de la Regió de Múrcia perquè procedeixi a la retirada de les instruccions enviades als seus centres educatius a principi de curs on permetia el «pin parental», la possibilitat de veto dels pares a l'assistència dels seus fills a activitats complementàries en horari lectiu, que han de ser notificades prèviament a les famílies. Així ho va aclarir la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, durant un acte dels socialistes bascos a Llodio (Àlaba). Segons Celaá, el seu ministeri formalitzarà un recurs per la via contenciosa administrativa d'aquí a un mes si no obté resposta del Govern autonòmic del PP i Ciutadans al requeriment remès divendres passat, tot i que descarta intervenir l'autonomia murciana per aquest assumpte, tal com va ironitzar que es podria fer la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell.

La ministra d'Educació va assegurar que el Govern «no està estudiant» aquesta opció. «Ho anirem veient», va afirmar, per recordar a continuació que el que ha fet l'Executiu és enviar un requeriment al Govern de Múrcia amb la finalitat que «reposi la legalitat i restauri un sistema educatiu normalitzat. No volem anar als tribunals», va manifestar Celaá, que va apel·lar a la «sensatesa i la moderació». Dijous passat, la ministra anunciava que recorreria per la via judicial qualsevol iniciativa «dirigida a soscavar el dret a l'educació i censurar l'actuació dels centres docents i el seu professorat» com el «pin parental», una mesura que veu «il·legal».

El departament que dirigeix Celaá considera que el «pin parental» és «una mena d'objecció de consciència no prevista a la llei» educativa i vulnera el dret fonamental a l'educació i diversos tractats internacionals ratificats per Espanya.

En tot cas, la polèmica va créixer després que Rosell ironitzés amb la possibilitat d'aplicar a Múrcia l'article 155 per impedir que s'implanti el «pin parental». El president de Múrcia, Fernando López Miras (PP), va considerar una «barbaritat» tant el requeriment d'Educació com que es pugui plantejar aplicar l'article 155 en cas de desobediència. Per a López Miras, és una «frivolitat» parlar de desobediència en aquest assumpte amb la situació actual a Catalunya, i va afirmar que els serveis jurídics estudien una figura legal que doni suport a la implantació d'aquest permís. També el secretari general de PP, Teodoro García Egea, va afirmar en un tuit que «per a Pedro Sánchez és més greu ser murcià que ser condemnat per desobediència o estar empresonat per intentar un cop a l'Estat».

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va demanar al líder del PP, Pablo Casado, que «no es deixi arrossegar per la ultradreta» i no «carregui» contra l'educació pública. Per part seva, Casado es va preguntar per què el Govern es preocupa de la llibertat d'elecció en l'educació dels fills i «no de l'adoctrinament» a les escoles de Catalunya. «Per què el Govern no es preocupa del que estan fent a Catalunya?», es va preguntar el líder del PP.

Vox, que portava en el seu programa electoral aquest «pin parental» i que, a més de la formació del Govern murcià, el vol imposar a Madrid i Andalusia per donar suport als seus pressupostos, va presentar una iniciativa a les Corts Valencianes perquè s'instauri la mesura als centres educatius de la Comunitat.