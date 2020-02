La fiscal reclama dos anys i mig per als CDR però planteja una alternativa

La fiscal va mantenir ahir la petició de dos anys i mig de presó als dotze CDR que es van encadenar als accessos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que va plantejar una alternativa que comportaria un any de presó si no se'ls imputa el delicte de desordres públics.

A la secció desena de l'Audiència de Barcelona va quedar ahir vist per a sentència el judici contra els independentistes que es van encadenar a les escales d'accés a l'edifici del Palau de la Justícia el 23 de febrer del 2018 per exigir la llibertat dels líders del procés i denunciar la «repressió de l'Estat» i per ocupar després el carrer en la qual es troba el TSJC tallant la circulació al trànsit.

En les seves conclusions finals, la fiscal manté la seva petició de dos anys i mig de presó pels delictes de desobediència, resistència a l'autoritat i desordres públics, tot i que ha plantejat l'alternativa de rebaixar-la a un any de presó si no se'ls imputen desordres públics.

Segons el ministeri públic, els testimonis dels agents dels Mossos d'Esquadra davant del tribunal i els vídeos visionats sobre els fets són «proves clares» que la finalitat de l'acció dels CDR era la de «bloquejar» l'accés al TSJC i la «d'obstaculitzar» el normal funcionament d'aquesta institució, el que suposa per al fiscal un «atac directe a un poder de l'Estat democràtic». Els acusats, per la seva banda, havien al·legat que aquell dia van exercir el seu dret de manifestació de forma pacífica.