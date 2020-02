Vila afirma que el cost econòmic i social de la independència no compensa

L'exconseller català Santi Vila, que malgrat abandonar el Govern de Carles Puigdemont poc abans de la DUI va ser condemnat per desobediència pel tribunal del procés, considera que el cost econòmic, social i polític de la independència tal com va ser plantejada a la tardor del 2017 no compensa, i la seva proposta per superar això passa per «refundar el catalanisme» i pel convenciment que «ens ha d'unir el patriotisme constitucional». Vila analitza a Vencer y Convencer, el seu nou llibre, el seu pas pel banc dels acusats del Tribunal Suprem i suggereix un camí perquè el catalanisme moderat abasti un «compromís amb la reconciliació».

En una entrevista concedida a Europa Press, Vila va reconèixer que, tot i que la situació s'ha «desinflamat» respecte al 2017 el vot a Catalunya continua sent «molt emocional». «Conec gent que diu que no li agrada gens el que s'ha fet però afegeix 'Ara que són a la presó els fallarem?' Un cop el vot deixi de ser emocional s'haurà de discutir sobre el cost a assumir».

Per a Vila, si de debò existeix un convenciment d'apostar per la independència, «algun sacrifici caldrà fer», i això interpel·la directament els ciutadans. «Ha de fer pensar tothom: compensa el cost econòmic, convivencial, polític, penal i un procés d'aquestes característiques? La meva opinió, amb tota la humilitat i tot el dolor, és que salta a la vista que no».

Addicionalment, Vila qualifica de «desproporcionada» la sentència a la vista de la veritat judicial, que descriu els fets com un «ensomni» o, com «tibar la corda sense que arribés a trencar-se».