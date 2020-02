Forn surt de la presó per treballar de jurista al grup Mediapro, a Barcelona

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn va sortir poc després de 2/4 de 8 de la presó de Lledoners (Barcelona) per anar a treballar com a jurista al grup Mediapro, en el primer dia en què se li aplica l'article 100.2 del reglament penitenciari. Forn podrà sortir de la presó dotze hores i mitja cada dia, cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, per treballar al departament legal de la productora Mediapro, on s'encarregarà dels assumptes de dret públic.

Dos familiars van recollir Forn en un cotxe privat a les portes de la presó per traslladar-lo fins a la ciutat de Barcelona, on té la seu Mediapro.

Forn, condemnat a 10 anys i mig de presó per sedició, segueix així el camí del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de l'exconsellera Dolors Bassa i de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ja es beneficien de l'aplicació de l'article 100.2, que permet flexibilitzar el règim penitenciari.