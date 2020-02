El COI decidirà d'aquí a 3 mesos si es fan els Jocs de Tòquio

El Comitè Olímpic Internacional (COI) es pronunciarà d'aquí a tres tres mesos sobre si se celebren els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, tal com estaven previstos, a causa del coronavirus, segons va confirmar ahir Dick Pound, membre de l'organisme.

Pound estima que han d'esperar «una finestra de tres mesos» per decidir el destí dels Jocs Olímpics de Tòquio, que estan amenaçats pel virus, de ràpida propagació a la Xina. «Tot hauria de seguir com sempre», va dir en una entrevista a Associated Press que recull Europa Press.



Riscos

El missatge de Pound, membre del COI des del 1978, no va ser alarmista, però sí que va reconèixer amb franquesa els riscos que afronta la cita olímpica que comença el 24 de juliol. «Aquesta és la nova guerra i has d'enfrontar-t'hi. Diria que la gent haurà de preguntar: 'Està prou controlat perquè puguem confiar anar a Tòquio, o no?'», va preguntar-se.

Els Jocs Olímpics moderns daten del 1896 i des d'aleshores només es van cancel·lar durant les dues Guerres Mundials –precisament, a Tòquio van haver de celebrar-se el 1940. A més, es van enfrontar a diferents boicots al llarg de la seva història: el 1976 a Mont-real, el 1980 a Moscou i el 1984 a Los Angeles.

«És una decisió molt important i no podem prendre-la fins que no tinguem dades fiables en què basar-nos», va dir Pound, que va explicanr que «els consell que el COI rep ara» sobre el coronavirus «no requereixen la cancel·lació o l'ajornament dels Jocs Olímpics», va tranquil·litzar.