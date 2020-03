Puigdemont i Bonvehí es reuneixen dimarts a Bèlgica per abordar l'encaix de JxCat i PDeCAT

L'expresident Carles Puigdemont i el president del PDeCAT, David Bonvehí, es reuniran aquest dimarts a Bèlgica per abordar l'encaix de JxCat, tal com ha avançat el 'Nació Digital' i han confirmat a l'ACN fonts de l'executiva del partit.

L'endreça passa per crear un nou partit sota la marca de JxCat -opció que prefereixen Puigdemont i Jordi Sànchez, president de la Crida, però que el PDeCAT no veu amb bons ulls-, o bé una coalició entre el Partit Demòcrata i la Crida -la via que defensa Bonvehí.

Les converses entre PDeCAT i Crida continuen encallades. Si les negociacions no proliferin, no es descarta tampoc un trencament que avocaria l'espai postconvergent a presentar-se a les eleccions amb diverses paperetes.