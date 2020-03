El TPI autoritza que s'investigui els EUA per crims de guerra a l'Afganistan

La Sala d'Apel·lació del Tribunal Penal Internacional (TPI) va autoritzar ahir que s'obri una recerca formal per crims de guerra comesos a l'Afganistan tant pels talibans com per forces afganeses i estrangeres, després d'acceptar l'apel·lació presentada per la fiscal en cap, Fatou Bensouda, segons va informar la BBC. El 12 d'abril passat, la Cambra d'Avantjudici del TPI va rebutjar la petició de la Fiscalia d'obrir una recerca formal sobre l'Afganistan per considerar que, encara que hi ha base legal, en aquests moments té escasses probabilitats d'èxit per la falta de col·laboració de les parts.

Bensouda va recórrer la decisió el 7 de juny, atès que considera que aquest tancament preventiu «podria afectar no sols el resultat d'un eventual judici, sinó també la mateixa possibilitat que aquest judici tingui lloc», un recurs a què va donar suport dies després un grup de víctimes. El 2006 el TPI va iniciar un examen preliminar dels crims comesos a l'Afganistan. Ara, Bensouda podrà dur a terme una recerca formal, la qual podria desembocar en judici. En autoritzar el setembre passat l'apel·lació de la fiscal, la Cambra d'Avantjudici del TPI va afirmar que «hi ha una base raonable per considerar que a l'Afganistan s'han comès crims sota la jurisdicció del TPI».