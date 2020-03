Entitats demanen que s'apliqui la llei d'emergència habitacional

Entitats socials van exigir ahir als jutges de primera instància i a les administracions l'aplicació «sense excuses» de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència habitacional i la pobresa energètica.

En una roda de premsa, la portaveu de la PAH de Barcelona, Lucía Delgado, va subratllar que tant aquesta llei com el recent Decret Llei 17/2019, que introdueix novetats en la matèria, estan «plenament vigents», i va apel·lar els jutges a fer una interpretació garantista de la legislació i l'administració a aplicar sancions «amb contundència» als grans tenidors, propietaris de més de més de quinze habitatges, si no la respecten i no ofereixen lloguers socials.