La Fiscalia recorre les sortides de Cuixart que va avalar la jutge

La Fiscalia ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona les sortides de presó que la presó de Lledoners va concedir al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per anar a treballar entre setmana i que va avalar el jutjat de vigilància penitenciària.

El ministeri públic ha presentat el seu primer recurs d'apel·lació contra la flexibilització del règim penitenciari de Cuixart mitjançant l'aplicació de l'article 100.2, una qüestió en la qual serà l'Audiència la que tindrà l'última paraula. El recurs demana a l'Audiència que revoqui l'aval que la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Barcelona va donar a la decisió de la junta de tractament de Lledoners d'aplicar el 100.2 a Cuixart, que des del 13 de febrer surt de la presó de dilluns a divendres per anar a treballar a la seva empresa i participar en tasques de voluntariat.

En el seu escrit, la Fiscalia torna a insistir en la necessitat que Cuixart segueixi un programa específic i individualitzat de tractament per reeducar en el delicte de sedició pel qual va ser condemnat, de manera que «integri el respecte a la llei». Segons l'opinió del ministeri públic, si el reclús «no reconeix el delicte sense una mínima consciència d'haver fet alguna cosa indeguda, és molt difícil escometre un procés de tractament, individualitzat o grupal, per tal de crear aquesta mínima consciència de la seva responsabilitat». Per al ministeri públic, abans d'obtenir el 100.2, cal que Cuixart segueixi un programa de reinserció en el qual es pugui avaluar si s'ha produït «una modificació suficient dels factors que van influir en la comissió del delicte».