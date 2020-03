? La família Parera espera que els seus pares puguin tornar volant des de San Diego fins a Madrid o Barcelona. Ells tenen visat dels Estats Units i podrien baixar a San Diego, segons creuen les seves filles. Avui fa un mes que van sortir per fer un creuer de 15 dies amb una altra família de Calaf. La situació al vaixell i l'atenció que reben és bona, segons la família, però estan «angoixats» pel retorn i per no poder saber com es farà.