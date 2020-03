El trànsit del Túnel del Cadí baixa fins al 99% a causa de l'estat d'alarma

El Túnel del Cadí va presentar un descens de trànsit en totes dues direccions ahir. L'estat d'alarma va provocar que el trànsit al túnel disminuís el 96,7% en sentit Barcelona i el 98,6% en sentit Puigcerdà. Ho va afirmar ahir el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, en una roda de premsa telemàtica, on va afirmar que «fins a les 12 hores hi havien passat 65 vehicles, quan normalment hi passen 3.000».

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va informar ahir també que el nombre de persones identificades pels Mossos d'Esquadra dissabte va ser de 9.600, mentre que el nombre de vehicles va ser superior, amb un total de 8.883 identificats. El conseller d'Interior de la Generalitat va apuntar la disminució de vehicles que van transitar per les car-reteres catalanes durant el dissabte. Miquel Buch va confirmar que es van mantenir per sota de les xifres habituals a diferents punts, com l'A2 a Jorba, on es va situar el 92,9% per sota en direcció Saragossa i el 90,2% en direcció Barcelona; i l'AP7 a la Roca del Vallès, que va caure el 92.6% cap a Barcelona i el 87,7% cap a França. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir que dissabte la policia catalana va detenir 35 persones per contravenir les ordres de confinament i va aixecar 2.342 actes de denúncia pel mateix motiu. Al mateix temps, el conseller va afirmar que es va haver de clausurar un local i que no es va registrar cap denúncia contra establiments a Catalunya.

Respecte a les persones detingudes, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar que «són persones que se salten les regles i posen en risc la ciutadania», va lamentar el conseller de la Generalitat de Catalunya.