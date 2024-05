Feijóo demana concentrar el vot en el PPC "perquè no vingui" el PSC, "el succedani del procés"

"Si el que volem és finalitzar el procés i que no vingui el succedani del procés, que és el PSC, us proposo concentrar el vot i no dividir-lo". Amb aquesta frase el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat concentrar el vot en el PPC aquest diumenge i ha posat com a exemple comunitats autònomes com Galícia o el País Valencià, on s'ha aplegat "el vot contra Sánchez" i el PP ha obtingut majoria absoluta. En un míting a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), el líder dels populars també ha afirmat que amb Felipe González "no manarien els separatistes" i ha apuntat que el PSOE "s'ha esborrat de ser un partit d'estat".

Després d'un xàfec i d'una breu intervenció del candidat del PPC, Alejandro Fernández, Feijóo ha ocupat el protagonisme del míting electoral dels populars aquest dimarts a la tarda a Cornellà de Llobregat. "El que resisteix guanya. Al principi ens deien que calia aixecar el míting perquè anava a ploure, ara està sortint el sol. Si pensem que podem guanyar, ho farem", ha etzibat només començar.

El president del partit ha demanat "concentrar el vot" contra Sánchez en el PP, també contra el PSC, ERC i Junts, a qui ha acusat de "manotejar" Catalunya. "Si el concertem en una papereta d'un partit constitucionalista, del partit majoritari d'Espanya, guanyarem", ha vaticinat. "Sumar vots és multiplicar escons. Dividir vots és restar-ne", ha advertit als assistents.

Majoria com a Andalusia

Ho ha exemplificat amb Andalusia, on durant 40 anys el PP va estar a l'oposició. "Quan ens deien que allò (Andalusia) era del PSOE i no podria entrar ningú més a governar que no fos el PSOE, perquè ara governem a totes les ciutats d'Andalusia, i tenim majoria absoluta al parlament andalús", ha explicat. "Algun dia passarà també a Catalunya. El que resisteix, guanya", ha afegit.

També ha lamentat que la "ideologia" dels independentistes "estigui per sobre dels interessos de la gent". Ha continuat afirmant que "no hi ha diferències entre els independentistes i el PSOE". I ha acabat dient que "amb Felipe González no hagués passat el que està passant a Espanya. No manarien els separatistes a Espanya. No s'hauria pactat amb els separatistes a ajuntaments catalans".

Fernández: "Ningú us dirà estrangers a la vostra terra"

Fernández ha parlat pocs minuts a causa del retard en l'inici de l'acte, ja que havia d'anar al debat de TV3 que se celebra aquesta nit. Fernández s'ha limitat a destacar que si governa el PPC "ningú dirà catalans de segona o estrangers a la vostra terra", ha dit a les persones que han emigrat d'altres punts de l'estat espanyol a Catalunya. "Som tots catalans", ha ressaltat mentre lamentava que se'ls hagi dit "colons" o "tractat com a catalans de segona".

Els Mossos identifiquen dues persones

Pocs minuts abans que comencés l'acte electoral, dos agents dels Mossos d'Esquadra de Seguretat Ciutadana i més tard de la ARRO, han identificat i apartat dues persones que estaven a escassos metres del míting amb una senyera. S'ha viscut un moment de tensió quan un dels policies ha agafat i arrossegat una de les persones que es resistia a marxar.