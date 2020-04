Productors del Solsonès i Cardona serveixen a domicili

Tretze productors i elaboradors del Solsonès, Cardona i municipis veïns ofereixen aliments de proximitat i de qualitat a domicili.

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adsolcar) i la cooperativa Territori de Masies Coop han elaborat un catàleg, que es pot consultar a la web de l'Adsolcar, amb informació de productors i elaboradors de Solsona, Olius, Pinós, Riner, Navès, la Molsosa, Valls de Torroella i Torà.

Ofereixen productes tan diversos com fruita i verdura, carns de porc, vedella, pollastre, xai, olis, làctics i embotits, entre d'altres. En cada cas s'especifica la varietat de productes que venen, el tipus de comanda que accepten i la manera com aquests es poden fer arribar al consumidor que hi estigui interessat.