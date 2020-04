Els Mossos investiguen l'origen i destí de centenars d'amfibis localitzats en un local de Barcelona

Els Mossos a l'interior del local on es van trobar els amfibis | ME

Els Mossos investiguen l'origen de centenar d'amfibis localitzats en un local al barri de Gràcia de Barcelona. Els animals es van trobar quan la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona van intervenir en l'extinció d'un incendi el passat dimecres a la matinada en aquest local.

Cap a les 6.00 hores, un cop es va sufocar, els agents hi van localitzar els amfibis, entre els que hi havia espècies protegides, i van alertar els Mossos que es van fer càrrec de l'actuació i de la custòdia del local. En concret hi havia 170 terraris i neveres amb amfibis, entre els quals hi havia diverses espècies de salamandres i tritons, com els tritons del Montseny o els dels Pirineus, els dos en perill d'extinció i dels quals n'està prohibida la tinença i cria.

El local no disposava de cap rètol i, segons alguns testimonis, no estaria obert al públic. El propietari ha quedat investigat en relació amb els fets per tal d'aclarir la procedència dels animals quin era l'ús i destinació que en feia.

La majoria dels amfibis són de fauna autòctona i es van començar a traslladar cap a diferents centres de recuperació d'animals d'aquestes característiques. A hores d'ara els agents estan fent el recompte de tots els animals intervinguts i no descarten que la xifra pugui ser superior.