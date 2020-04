Pla de desconfinament: Què podràs fer (i quan)

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha revelat aquest dimarts les grans línies del pla de desconfinament que el seu equip ha preparat fins a arribar a la «nova normalitat», al mes de juny. No obstant, el fet que la roda de premsa fos finita i que hagués de centrar-se en alguns aspectes generals ha fet que altres preguntes, d'interès general, hagin sigut respostes després per alguns dels seus col·laboradors o a través de l'entrega de documents als periodistes.

La fase zero comença el 4 de maig i, en el cas que tots els paràmetres sanitaris, epidemiològics i econòmics vagin bé, la primera s'inicia el dia 11; la segona, el dia 25, i la tercera, el 8 de juny. La 'nova normalitat' pot arribar 15 dies més tard: el 22. La desescalada serà per províncies, principalment, o per àrees més petites si els governs autonòmics ho sol·liciten i el Ministeri de Sanitat ho aprova.



Quan podrem veure els avis?

Tot i que la proposta de l'Executiu preveu anar ampliant el «contacte social en grups reduïts» en les pròximes setmanes, durant les fases zero, un, dos i tres, deixa clar que es permetrà i s'anirà de menys a més amb persones «no vulnerables ni patologies prèvies». Això, almenys de moment, exclou les desitjades relacions pròximes amb els més grans de la família. De fet i tenint en compte que fins ara els avis s'havien ocupat, en bona mesura, de la cura dels nets mentre els pares treballaven, el Govern insisteix que ha d'afavorir-se durant el major temps possible el teletreball, fins i tot en l'etapa de «nova normalitat» per afavorir la conciliació també. I demanarà col·laboració a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per habilitar espais –a més de centres escolars– en els quals deixar els menors de 6 anys en cas que els dos progenitors hagin d'acudir físicament als seus llocs de treball en les pròximes setmanes.

Aquella ent gran que es trobi en condicions de poder fer-ho sortiran a passejar, segurament en una franja horària establerta per les autoritats, a partir del pròxim cap de setmana i, segons es vagin obrint comerços i locals, se'ls habilitaran també franges horàries preferents per evitar excés de contactes per ser els més vulnerables. En tot cas es preveuen diverses ordres ministerials d'aquí fins a finals de juny que aniran actualitzant i pot ser que fins i tot canviant les normes ara previstes per a aquest col·lectiu que, en cas d'estar en residències, es podrà visitar a partir del 8 de juny.



Es podrà anar a la perruqueria?

Després de conèixer que la venda de tints en supermercats està a l'alça i que són constants les bromes sobre l'estat del cabell de cadascú, aquesta sembla una pregunta la resposta de la qual interessa. Segons van especificar fonts de Moncloa en un breafing amb periodistes, a partir de 4 de maig es podrà demanar cita i acudir a aquests centres –sempre que compleixin mesures de seguretat i higiene requerides-.



Què faig amb el casament pendent?

L'Executiu central considera que serà a partir del 25 de maig, quan s'entri en la segona fase del pla de desescalada cap a la «nova normalitat», el moment en què serà possible celebrar enllaços per la coincidència d'un grau d'obertura més gran en restaurants i hotels, entre altres coses. Però ull, hi haurà limitacions amb el nombre de convidats. Si es vol tenir una llista més àmplia de convidats caldrà esperar fins al 8 de juny.



Quan podré anar a menjar a un restaurant?

A partir del 4 de maig se podrà anar a buscar menjar i disfrutar-lo a casa. El 25 de maig, aquests establiments podran acollir clients als seus locals si han pres mesures per garantir la separació entre taules i només ocupen el 30% de l'aforament. Es podrà estar assegut, no dempeus, a la barra. A partir del 8 de juny, si la desescalada segueix a bon ritme, podran omplir el 50% del restaurant.



I per a quan la canya a la barra?

En la fase tres, el 8 de juny, els locals ja podran utilitzar la barra per servir menjar i begudes sempre que hi hagi 1,5 metres entre els clients.



Quan podré quedar amb els meus amics?

Depèn d'on. Si és a la terrassa d'un bar, es podrà fer a partir de l'11 de maig. Els establiments només podran parar el 30% de les taules permeses per la llicència municipal. En podrien posar més només si l'ajuntament permet que ocupi més espai perquè s'haurà d'assegurar sempre la distància de seguretat. Si, en canvi, s'està pensant a organitzar alguna cosa a casa, el tema no és clar. Fonts governamentals asseguren que, probablement, es podrà a partir del 25 de maig amb unes condicions que es detallaran en una ordre ministerial.



Podré utilitzar aquest estiu la piscina de la meva comunitat de veïns o del barri?

Segons el que ha previst la Moncloa, a partir del 8 de juny es podrà anar a la platja i també disfrutar de les piscines, però potser no de totes. Caldrà garantir una sèrie de mesures d'higiene, seguretat i salubritat que s'especificaran en ordres ministerials que es donaran a conèixer més endavant.



En quin moment puc visitar el meu familiar en una altra província?

El de la mobilitat és, sens dubte, un dels temes més complexos del pla governamental. Fins al 22 de juny, segons concreta el Govern, no es podrà abandonar la província en la qual cadascú estigui tret de per motius laborals. A partir de la data citada sí, però amb condicions per evitar possibles contagis o rebrots descontrolats.



Me'n puc anar a la segona residència?

Sí, a partir del 25 de maig, però només si és a la mateixa província.



Quan podré anar al cine o al teatre?

Es podran comprar entrades amb butaques preassignades per anar al cine, al teatre, auditoris o espais similars a partir del 25 de maig. Hi haurà una limitació d'aforament d'un terç per controlar les aglomeracions. El 8 de juny aquestes mateixes sales podran tenir ja el 50% de l'aforament.



Quan es pot reprendre l'activitat social?

A partir de la fase 1 es podrà establir el contacte social amb altres persones que no siguin més grans, ni tinguin patologies prèvies ni siguin vulnerables. El nombre màxim de persones que podran trobar-se o mantenir una cita no està determinada i es limitarà en una futura ordre ministerial. Les trobades podran ser tant al carrer com en llars o locals. Als establiments es limitarà l'aforament: el 30% per a terrasses en la fase 1, el 30% per a locals tancats en la fase 2 i el 50% en la fase 3. Una ordre ministerial precisarà com es poden produir les visites a gent gran en el futur, per evitar el risc de contagi per contacte social.



Quan es podran visitar els avis que viuen en residències?

No es podrà fer fins a la fase 3 i les condicions en què es podran realitzar aquestes visites hauran de definir-se.



I les visites als centres de discapacitat i a vivendes tutelades?

En la fase 2.



Quan podran sortir al carrer les persones grans de 65 anys o vulnerables al coronavirus?

A partir del dilluns 4 de maig, en la fase 0, la gent gran i els col·lectius vulnerables a la Covid-19 podran sortir a fer passejos de durada i distància limitats.



Quan hi podrà haver vetlles?

En la fase 1 amb un petit grup de familiars i amb protocols de distància física i seguretat i en la fase 2 s'ampliarà el nombre de persones que poden acomiadar un ésser estimat que ha mort.



En quin moment podran celebrar-se casaments?

En la fase 2, però amb garanties de seguretat i distanciament.



En quin moment obriran les perruqueries?

Les perruqueries podran obrir en la fase 0 sempre que puguin concertar cites prèvies i el personal disposi d'equips de protecció individual. Hauran de complir les mesures exigides d'aforament. Si no ofereixen cita prèvia, hauran d'esperar la fase 1 per recuperar la seva activitat.



S'ha determinat el moment per tornar als gimnasos?

Si les instal·lacions esportives són a l'aire lliure i les activitats no impliquen contacte físic (com el tennis i l'atletisme), s'hi podrà acudir en la fase 1. També en aquell moment es podran fer activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors. No obstant, l'ús d'instal·lacions l'espai del qual sigui tancat s'haurà de posposar a la fase 2 i només quan l'esport es faci sense públic i no requereixi contacte físic.



Quan podré seure en una terrassa a prendre alguna cosa?

En la fase 1 s'obriran terrasses però amb el 30% de les taules permeses en la llicència municipal de l'establiment, o més si l'ajuntament permet més espai disponible. En la fase 3, aquest percentatge augmentarà al 50%.



I anar de botigues?

En la fase 1 ja es podran obrir locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, però amb mesures de protecció, com mampares.



Quan està prevista l'obertura de cine i teatres?

En la fase 2 cines, teatres, auditoris i espais similars podran obrir, però amb butaca preassignada i amb una limitació d'aforament d'1/3.



Es reprendrà el curs escolar?

Els alumnes de 4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n d'FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'ensenyament de règim especial podran tornar a les aules en la fase 2 amb caràcter voluntari i dividits en grups de no pas més de 15 estudiants.



Quan es podrà anar a la platja o a la piscina?

El gaudi del bany a les platges serà en la fase 3 i requerirà una gran implicació de les autoritats locals. Quant a l'ús de piscines, es requerirà en el futur un nivell de detall més important per permetre-ho.



I l'obertura de fronteres?

L'Executiu aborda amb molta prudència aquest assumpte, que necessitarà la tasca conjunta amb els socis de la Unió Europea.



Quan es podrà viatjar entre províncies?

Només en la fase quatre, això és, quan s'arribi a l'anomenada «nova normalitat».



Es pot anar a la segona residència?

En la fase 2, però només si es troba a la mateixa província on es resideix.



Quan obriran els hotels?

En la fase 1 ja hi haurà alguns usos autoritzats, sense permetre el gaudi de zones comunes, per la qual cosa el bufet estarà en aquell moment prohibit, i sempre garantint les mesures de seguretat.



Quan es podrà tornar a cuidar l'hort?

En la fase 0 si es tracta d'horts familiars, d'autoconsum o municipals sempre que siguin al mateix terme municipal que el del domicili o en un d'adjacent i s'adoptin les degudes precaucions higièniques i de distanciament social.



Quan es recuperaran l'atenció a les persones amb discapacitat i les teràpies d'atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i psicosocials?

En la fase 1, quan també es tornarà a fer atenció domiciliària i seguiment continu a persones grans que no visquin en residències.